SolGold plc est une société d'exploration basée en Australie. Elle se concentre sur la découverte, la définition et le développement de gisements de cuivre et d'or. Elle mène des opérations en Équateur, en Australie et dans les îles Salomon. Ses projets comprennent Cascabel, Normanby, Rannes, Mount Perry, Mount Pring, Westwood, Cracow West et Kuma. Le projet Cascabel est situé dans la Cordillera Occidental des Andes équatoriennes. Le projet Normanby est situé à environ 120 kilomètres (km) au nord-ouest de Mackay, Queensland. Le projet Rannes est situé à environ 140 km à l'ouest de Gladstone, Queensland. Le champ aurifère Mount Perry est situé à environ 130 km au nord-ouest de Gympie, Queensland. Le projet Mount Pring est situé à environ 65 km à l'ouest-nord-ouest de Prosperpine, Queensland. Le projet Westwood est situé à environ 45 km à l'ouest-sud-ouest de Rockhampton, Queensland. Ses sous-parties comprennent Exploraciones Novomining S.A., Carnegie Ridge Resources S.A., et Cornerstone Capital Resources Inc.

Secteur Sociétés minières intégrées