SolGold voit sa perte annuelle se creuser en raison des dépenses administratives

SolGold PLC - Développeur de gisements de cuivre et d'or en Équateur, basé à Brisbane, en Australie - Déclare une perte avant impôts de 10,7 millions USD en 2022, élargie par rapport à 7,4 millions USD en 2021, car les dépenses administratives ont bondi de 82%, passant de 4,2 millions USD à 7,8 millions USD. N'enregistre aucun revenu, comme l'année précédente. A besoin de décrocher des fonds supplémentaires pour poursuivre son programme d'exploration et de développement et continuer à faire face à ses obligations et à son passif. Déclare avoir décroché un financement en 2022 et étudie actuellement d'autres options pour obtenir un financement supplémentaire.

Cours actuel de l'action : 14,12 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 46%

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.