Un tiers des voix s'oppose à l'élection du PDG Caldwell au conseil d'administration de SolGold

(Alliance News) - SolGold PLC a noté vendredi que, lors de son assemblée générale annuelle de jeudi, 34% des actions exprimées étaient contre l'élection du directeur général intérimaire Scott Caldwell au conseil d'administration, tandis que six autres résolutions ont reçu moins de 70% de soutien.

SolGold a déclaré que "certains actionnaires importants" étaient la raison pour laquelle toutes les résolutions n'ont pas été adoptées avec au moins 80%.

SolGold est un développeur de gisements de cuivre-or basé à Brisbane, en Australie, en Équateur. Ses principaux actionnaires sont BHP Group Ltd et Newcrest Mining Ltd, qui sont chacun intéressés à hauteur de 12%, selon Morningstar.

En novembre 2021, SolGold a défié les appels de BHP pour une réélection complète du conseil d'administration. Elle avait déclaré que BHP avait activement démarchée certains actionnaires et membres du conseil d'administration en cherchant à persuader le conseil que chaque directeur devrait se présenter à la réélection lors de l'AGO cette année-là.

SolGold a déclaré vendredi que 42% des actions exprimées étaient contre la réélection de James Clare, 36% contre la réélection de Nicholas Mather, et 39% contre l'élection de Dan Vujcic. Tous trois sont des administrateurs non exécutifs.

En outre, 31% des actions exprimées étaient contre l'autorisation d'attribuer des actions, 33% contre la suppression des droits de préemption et 33% contre une nouvelle suppression des droits de préemption.

"Si les actions détenues directement et indirectement par certains actionnaires importants étaient exclues, toutes les résolutions auraient été adoptées avec plus de 80% des votes exprimés en faveur des résolutions," a commenté SolGold.

Les actions SolGold étaient en hausse de 0,5% à 16,08 pence chacune vendredi après-midi à Londres. Depuis le début de l'année 2022, ses actions ont chuté de 43%.

