(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés la semaine dernière et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Apollon Formularies PLC - Société pharmaceutique de cannabis médical basée à Londres - déclare un revenu de 47 551 GBP pour le semestre clos le 30 juin, en baisse par rapport aux 165 053 GBP de l'année précédente. La perte avant impôts se creuse, passant de 212 436 GBP à 763 796 GBP. Apollon déclare : "Le premier semestre 2023 a été une période chargée et fructueuse pour Apollon, et nous sommes enthousiastes quant aux perspectives de l'entreprise à l'horizon 2024. Nous travaillons intensivement sur les moyens d'accéder au marché mondial, en élargissant nos capacités actuelles à la fabrication en sous-traitance dans des installations BPF internationales, en plus de la fabrication, des opérations de production et des opportunités d'exportation que nous avons actuellement en Jamaïque. La société travaille en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux pour produire et distribuer les formulations exclusives d'Apollon. Nous tiendrons le marché informé de tout nouveau développement".

Hot Rocks Investments PLC - investisseur axé sur les ressources naturelles - Ne déclare aucun revenu pour l'exercice clos le 31 mars. Passe d'un bénéfice de 118 905 GBP à une perte avant impôts de 367 811 GBP. La variation de la juste valeur des actifs financiers a été négative à hauteur de 197 063 GBP, alors qu'elle avait été positive à hauteur de 202 614 GBP l'année précédente.

Thalassa Holdings Ltd - société holding d'investissement - déclare un chiffre d'affaires de 118 673 GBP pour le semestre clos le 30 juin, en légère baisse par rapport aux 119 498 GBP de l'année précédente. Elle passe d'un bénéfice de 203 680 GBP à une perte avant impôts de 526 156 GBP. "Nous prévoyons une nouvelle correction des marchés boursiers américains et européens et restons prudents quant aux perspectives macroéconomiques qui, selon nous, pourraient se détériorer de manière significative cet hiver", déclare M. Thalassa.

Alina Holdings PLC - anciennement un fonds d'investissement immobilier, mais maintenant un investisseur qui se concentre sur l'acquisition d'actifs qui peuvent fournir une "valeur à long terme" - Le revenu locatif brut pour les six mois au 30 juin diminue à 165 000 GBP contre 196 000 GBP l'année précédente. La perte avant impôt se creuse, passant de 327 000 GBP à 821 000 GBP. "Les résultats du premier semestre 2023 ont été décevants en raison de l'impact négatif des retards de rénovation de la propriété de Hastings et de la baisse des actions de Heiq. Je suis convaincu qu'une fois les travaux de rénovation terminés à Hastings, la société trouvera un locataire solide pour l'unité vacante aux taux du marché, supérieurs à ce que payait le locataire précédent. Malgré la nature cyclique de toutes les entreprises chimiques, les performances de Heiq ont été plus que décevantes, et la suspension des actions de l'entreprise, en raison d'un audit retardé, est clairement très préoccupante", déclare Alina. HeiQ PLC fait partie des positions d'Alina. La société HeiQ, spécialisée dans l'innovation des matériaux et la technologie de l'hygiène, a déclaré qu'elle s'attendait à publier "prochainement" les résultats de 2022, ainsi que les chiffres du premier semestre 2023. Ses actions recommenceront à être négociées après ces publications. HeiQ s'attend à ce que son bénéfice brut pour 2022 soit sensiblement inférieur aux prévisions précédentes du marché. L'entreprise ajoute ce qui suit : "Les annonces précédentes ont détaillé les conditions de marché difficiles que HeiQ a endurées, qui ont eu un impact sur la performance du chiffre d'affaires et la rentabilité du groupe. Bien que la direction considère que l'entreprise se comporte mieux que beaucoup de ses pairs, la perturbation significative de la demande du marché à travers les chaînes de valeur de HeiQ a eu un impact sur la performance financière de l'entreprise."

Anemoi International Ltd - Société holding du fournisseur de logiciels pour le secteur des services financiers id4 - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin est passé de 45 355 GBP à 79 563 GBP. La perte avant impôt est ramenée de 450 795 GBP à 351 828 GBP. Anemoi ajoute : "Les recettes ne sont pas encore suffisantes pour supporter les coûts de fonctionnement d'une société publique, malgré une réduction de 15 % des frais généraux et administratifs, ce qui s'est traduit par une réduction de 31 % de la perte d'exploitation pour la période considérée. Les initiatives prises au cours du premier semestre 2023 devraient permettre de réduire davantage les coûts au second semestre 2023 et le conseil d'administration continuera d'explorer les possibilités d'améliorer la valeur actionnariale."

MBH Corp - investit dans les petites et moyennes entreprises dans plusieurs régions et secteurs - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin a chuté de 9,4 % à 66,2 millions de livres sterling, contre 73,1 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice de 1,1 million de livres sterling a été remplacé par une perte avant impôts de 409 000 livres sterling.

Igraine PLC - investisseur spécialisé dans les sciences de la vie et les technologies de pointe - Ne déclare aucun revenu pour le semestre clos le 30 juin, comme l'année précédente. La perte avant impôts passe de 128 223 GBP à 122 590 GBP. Les frais administratifs passent de 128 223 GBP à 82 020 GBP. La société déclare : "Malgré les vents contraires de l'économie, notre premier investissement avec Excalibur Medicines Ltd continue de progresser positivement. Igraine détient une participation de 2% dans EML qui a obtenu les droits commerciaux exclusifs et détient les brevets d'un médicament, l'AZD1656, qui est en cours de développement en tant que thérapie potentielle pour les diabétiques souffrant de Covid-19. L'équipe d'Excalibur est activement engagée dans des discussions de commercialisation, avec une préférence pour une vente commerciale potentielle".

