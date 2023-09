SOLiD, Inc. est une société coréenne qui fabrique des équipements de communication tels que des répéteurs d'accès multiple par répartition en code à large bande (WCDMA) et des équipements LTE (Long Term Evolution). La société produit principalement des équipements de communication mobile, notamment des systèmes d'antennes distribuées (DAS) à double bande par câble de catégorie 5 (CAT-5), des DAS à fibre optique multibande, des DAS numériques à courant haute fréquence (HFC) à usage multiple, des systèmes d'annulation des interférences, des répéteurs sélectifs de canaux numériques, des répéteurs domestiques à antenne intégrée et autres. Elle produit également des équipements de télévision mobile (TV), y compris des DAS à fibre optique à l'intérieur des bâtiments, des combleurs de lacunes sur les canaux de radiofréquence (RF) et des combleurs de lacunes pour les liaisons par satellite, ainsi que des systèmes de réseaux optiques passifs à multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM-PON).

Secteur Communications et réseautage