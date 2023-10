Le secteur manufacturier américain a fait un pas de plus vers la reprise en septembre, la production ayant augmenté et l'emploi ayant rebondi, selon une enquête réalisée lundi, qui montre également que les prix payés pour les intrants par les usines ont considérablement baissé.

L'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré que son indice PMI manufacturier avait augmenté à 49,0 le mois dernier, le chiffre le plus élevé depuis novembre 2022, contre 47,6 en août. Néanmoins, en septembre, l'indice PMI est resté inférieur à 50 pour le onzième mois consécutif, ce qui indique une contraction de l'activité manufacturière. Il s'agit de la plus longue période de ce type depuis la grande récession de 2007-2009.

"L'industrie manufacturière américaine semble avoir surmonté le pire, mais les perspectives restent modérées - en particulier compte tenu de la faiblesse des conditions mondiales", a déclaré Paul Ashworth, économiste en chef pour l'Amérique du Nord chez Capital Economics à Toronto.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de l'indice à 47,7. Cinq industries manufacturières ont enregistré une croissance le mois dernier, notamment les usines textiles et les métaux de première fusion.

Parmi les 11 industries ayant enregistré une contraction, on trouve les produits informatiques et électroniques, les machines ainsi que les équipements électriques, les appareils et les composants.

Les commentaires des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête sont restés mitigés. Les fabricants de matériel de transport ont déclaré que "les commandes et la production restent stables, et nous maintenons un carnet de commandes bien rempli", mais ils ont averti que "l'inflation continue et les ajustements salariaux continuent de faire grimper les prix, même si la stabilisation des marchés devrait nous apporter un certain soulagement".

Les fabricants de biens divers ont déclaré qu'ils surveillaient la sécheresse du canal de Panama, les relations entre les États-Unis et la Chine et l'impact de la grève des travailleurs de l'automobile sur les chaînes d'approvisionnement. Ils considèrent toutefois que les conditions générales sont "stables".

Les fabricants de vêtements, de cuir et de produits connexes ont qualifié les marchés de "mous", tandis que les producteurs de métaux de base ont déclaré que "les conditions commerciales et la demande du marché restent fortes" et qu'ils "prévoient d'être à pleine capacité au cours des 12 prochains mois".

Les actions à Wall Street étaient en hausse. Le dollar s'est apprécié par rapport à un panier de devises. Les prix des bons du Trésor américain ont baissé.

LES NOUVELLES COMMANDES S'AMÉLIORENT

Alors que le PMI et d'autres enquêtes auprès des entreprises ont dressé un tableau sombre de l'industrie manufacturière, qui représente 11,1 % de l'économie, les données dites "concrètes" ont suggéré que le secteur continue à se maintenir dans un contexte de coûts d'emprunt plus élevés.

Les commandes de produits manufacturés de longue durée ont augmenté de 4,2 % en glissement annuel en août et les dépenses d'équipement des entreprises semblent être restées fortes au troisième trimestre après avoir rebondi entre avril et juin.

Le sous-indice prospectif des nouvelles commandes de l'enquête ISM est passé de 46,8 en août à 49,2 le mois dernier. L'amélioration des nouvelles commandes a entraîné une accélération de la production dans les usines. L'indice de production a augmenté à 52,5 contre 50,0 le mois précédent.

Bien que les commandes en attente aient diminué, les stocks des usines et de leurs clients sont restés très bas, ce qui devrait soutenir la production future. La demande restant faible, les prix des intrants industriels sont restés modérés.

L'indice des prix payés par les fabricants, mesuré par l'enquête, est tombé à 43,8 contre 48,4 en août. Cela est de bon augure pour la déflation des biens, mais la grève des ouvriers de l'automobile pourrait faire grimper les prix des véhicules à moteur.

L'emploi dans les usines s'est encore amélioré après avoir chuté à son plus bas niveau depuis trois ans en juillet. L'indicateur de l'emploi dans les usines a augmenté à 51,2 le mois dernier, contre 48,5 en août.

Un rapport séparé du département du commerce a montré que les dépenses de construction ont augmenté de 0,5 % en août après avoir augmenté de 0,9 % en juillet, stimulées par les dépenses pour les logements individuels et collectifs. Mais avec des taux hypothécaires proches de leur plus haut niveau depuis 23 ans, la dynamique pourrait s'essouffler.

Les dépenses de construction ont augmenté de 7,4 % en août en glissement annuel. Les dépenses consacrées aux projets de construction privés ont augmenté de 0,5 %, les investissements dans la construction résidentielle progressant de 0,6 % après avoir augmenté de 1,6 % le mois précédent. Les dépenses de construction privée ont augmenté de 1,2 % en juillet.

La pénurie de logements disponibles à la vente alimente la nouvelle construction. Le taux de l'hypothèque fixe à 30 ans s'élevait en moyenne à 7,31 % la semaine dernière, soit le taux le plus élevé depuis décembre 2000, contre 7,19 % la semaine précédente, selon les données de l'agence de financement hypothécaire Freddie Mac.

Le rapport sur les dépenses de construction a montré que les dépenses pour les projets de logements multifamiliaux ont augmenté de 0,6 % en août. La marge de progression est limitée, car le stock de logements collectifs en construction est proche de son niveau record. Les dépenses consacrées aux nouveaux projets de construction de logements individuels ont augmenté de 1,7 %.

Les dépenses consacrées aux structures non résidentielles privées, telles que les usines, ont augmenté de 0,3 % en août. Les dépenses consacrées aux projets de construction manufacturière ont augmenté de 1,2 %. Les efforts de l'administration Biden pour ramener la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis stimulent la construction d'usines.

Les dépenses consacrées aux projets de construction publique ont rebondi de 0,6 % après avoir baissé de 0,1 % en juillet. Les dépenses des États et des collectivités locales sont restées inchangées, tandis que les dépenses pour les projets du gouvernement fédéral ont augmenté de 7,8 %.