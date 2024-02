Solid Power, Inc. est une société en phase de recherche et de développement. La société développe des technologies de batteries à l'état solide pour permettre la prochaine génération de batteries rechargeables pour les véhicules électriques (EV) et d'autres marchés. La technologie phare de la société est son électrolyte solide à base de sulfure, qui remplace l'électrolyte liquide ou gélifié utilisé dans les batteries lithium-ion conventionnelles. La société est également engagée dans la conception et le développement de cellules à l'état solide qui utilisent son électrolyte dans les couches de cathode, d'anode et de séparateur. Sa conception de cellule mature utilise une anode en silicium, une cathode en oxyde de nickel manganèse cobalt (NMC) et un séparateur solide. L'entreprise mène des recherches sur d'autres modèles de cellules, notamment au lithium-métal, sans anode, et une cellule qui remplace le nickel et le cobalt de la cathode par des matériaux terrestres. Elle produit des cellules de 0,2 ampère-heure (Ah), de 2 Ah, de 20 Ah et des cellules pour véhicules électriques sur deux lignes pilotes en utilisant des procédés de fabrication bien établis.

