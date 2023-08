Solid Power, Inc, anciennement Decarbonization Plus Acquisition Corporation III, est une société en phase de développement. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de cellules de batteries entièrement solides et de matériaux d'électrolyte solide, principalement pour le marché des véhicules électriques à batterie. La société développe une technologie de cellule de batterie entièrement solide qui remplace l'électrolyte polymère liquide ou en gel utilisé dans les cellules de batterie lithium-ion conventionnelles par un électrolyte solide à base de sulfure. Les deux conceptions de cellules entièrement solides de la société, les cellules EV à haute teneur en silicium) et les cellules EV à anode en métal de lithium (Lithium Metal EV Cell). Sa technologie d'électrolyte solide à base de sulfure utilise des matériaux abondants dans la nature. La société développe également sa cellule de réaction de conversion pour éliminer entièrement le nickel et le cobalt de la cathode. L'électrolyte solide à base de sulfure breveté par la société sert de couche séparatrice, qui isole l'anode et la cathode et conduit les ions de lithium.