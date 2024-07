Solid State plc est un fournisseur de composants à valeur ajoutée et un fabricant de produits informatiques, de puissance et de communication basé au Royaume-Uni. La société exerce ses activités par le biais de deux divisions : Composants et Systèmes. La division Systèmes est spécialisée dans la conception, la fabrication, la fourniture et l'assistance technique tout au long du cycle de vie des systèmes à haute performance. La division Composants fournit des produits et des services dans trois domaines : les composants fabriqués sous sa propre marque, les composants franchisés et la fourniture de services à valeur ajoutée tels que la gestion de l'approvisionnement et de l'obsolescence. La société possède une expertise particulière dans les domaines de l'informatique industrielle et durcie, des écrans, des solutions d'alimentation par batterie, des communications, y compris les antennes et les systèmes radio sécurisés, ainsi que des composants électriques et électroniques. Elle dessert des marchés spécialisés où les barrières à l'entrée sont élevées dans les secteurs de l'industrie, de la défense et de la sécurité, des transports, de la médecine et de l'énergie. Ses filiales comprennent Solid State Supplies Limited et Steatite Limited.

Secteur Equipements et composants électriques