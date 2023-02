LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE LA CROISSANCE EN ITALIE : Bon SolidWorld, baisse Sciuker Frames

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les meilleures et les moins bonnes performances de l'Italie Croissance, vendredi après-midi à Piazza Affari.

GAGNANTS

SolidWorld Group est en hausse de 20 % après avoir annoncé jeudi que Bio3DPrinting, une société du groupe, a commencé la production d'Electrospider, le bioprinter 3D capable de réaliser des reproductions fidèles de cellules, tissus et organes humains. La capacité de production initiale est de 12 imprimantes d'une valeur de 500 000 euros chacune, pour un total de 6,0 millions d'euros. Au cours du mois dernier, l'action a grimpé de 13 %, et au cours des six derniers mois, elle a enregistré un gain de 30 %.

Ulysses Biomed suit et progresse de 18 % après avoir augmenté de 141 % au cours du dernier mois et de 75 % au cours des six derniers mois. L'année dernière s'est également bien passée, avec une hausse de 6,9 %.

PERDANTS

Sciuker Frames, en revanche, est au plus bas, dans le rouge de 11 % après avoir cédé 4,6 % le mois dernier. Au cours des six derniers mois, le titre a progressé de 11 % alors qu'il a perdu près de 20 % au cours de l'année écoulée.

Frendy Energy est également en baisse de 5,3 % après avoir progressé de 18 %. Au cours des six derniers mois, l'action a chuté de 13 % et au cours de l'année écoulée, elle a perdu 18 %.

