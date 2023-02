Le groupe SolidWorld se concentre sur la simplification, la rationalisation et la focalisation

(Alliance News) - La complexe opération de fusion inversée initiée par SolidWorld Group Spa le 5 septembre dernier a été menée à bien. Grâce à l'implication de deux autres entreprises industrielles opérant dans le secteur de la mécatronique - ABM Work Srl et Tecknoalliance - elle a permis de renforcer le capital de SolidFactory et de renouveler ses compétences et sa composition d'entreprise.

Solidfactory est l'entreprise qui combine plusieurs compétences stratégiques - ingénierie mécatronique, automatisation, robotique et analyse numérique - pour l'automatisation et la numérisation des usines. D'autres opérations de simplification sont prévues dans l'année.

Les deux opérations de simplification d'entreprise en question sont celles initiées par le groupe SolidWorld, qui a vu la fusion de la filiale SolidEngineering Srl dans le groupe SolidWorld et la fusion des deux filiales Technimold Srl et CAD Manager Srl dans le groupe Energy.

Les deux opérations conduisent effectivement à la création de deux pôles d'excellence stratégiques dédiés aux logiciels de conception 3D et à l'impression 3D.

Les deux projets de fusion font partie d'un processus plus large de simplification de l'entreprise décidé par le groupe SolidWorld et déjà déclaré lors de l'introduction en bourse en juillet dernier. L'objectif est d'exploiter les synergies opérationnelles, commerciales et administratives des entreprises qui composent le groupe, permettant une rationalisation et une optimisation des niveaux de décision, de la gestion des ressources et des coûts structurels, avec des avantages également dans la recherche de ressources financières.

Roberto Rizzo, fondateur et PDG de SolidWorld Group, a déclaré : "Nous avons mis en place une autre étape fondamentale de notre parcours de croissance, annoncée au moment de la cotation en bourse : le processus de simplification de l'entreprise par lequel nous voulons initier des économies d'échelle et atteindre une plus grande efficacité. Ces opérations renforceront notre rôle d'acteur de référence national et de plus en plus international dans ces deux domaines spécifiques pour toutes les entreprises déterminées à entamer des processus de transformation dans la sphère 4.0".

Mercredi, SolidWorld Group a clôturé dans le rouge de 0,5 pour cent à 2,15 euros par action.

