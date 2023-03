Partenariat entre SolidWorld et Oversonic pour la distribution de RoBee

(Alliance News) - SolidWorld Group Spa a annoncé jeudi la signature d'un accord commercial avec Oversonic Robotics, une société de logiciels basée à Brianza, en Italie, qui conçoit et fabrique des systèmes informatiques cognitifs et les applique, en particulier, au domaine de la robotique humanoïde.

Grâce à cet accord, SolidWorld Group sera le fournisseur mondial officiel de RoBee, le premier robot humanoïde cognitif 100 % made in Italy, fabriqué par Oversonic. Grâce à ce partenariat, RoBee sera disponible sur un réseau de vente mondial et pourra être acheté par n'importe quelle entreprise dans le monde.

"RoBee est une machine qui reproduit esthétiquement et mécaniquement la structure du corps humain et qui est dotée de capacités cognitives, soutenues par l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur. Cela lui permet de naviguer de manière autonome dans son environnement, de reconnaître des objets et des personnes, d'interagir vocalement et d'effectuer des actions mécaniques, telles que prendre et placer", explique l'entreprise.

Le robot sera capable d'aider les travailleurs dans leurs tâches opérationnelles, mais aussi d'interagir avec les lignes de production numérisées, les machines et les centres de travail, sous la supervision d'un être humain.

RoBee pourra également faire partie de systèmes de production numérisés avancés pour la gestion des machines. SolidFactory Srl, une nouvelle société du groupe SolidWorld, opère en fait comme un entrepreneur industriel, réalisant des systèmes de production de haute technologie et des lignes de production numérisées pour ses entreprises clientes.

Le cours de l'action SolidWorld est en hausse de 3,8 %, à 6,52 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.