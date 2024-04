(Alliance News) - SolidWorld Group Spa a annoncé mercredi que sa filiale SolidFactory Srl a signé un nouveau contrat avec un acteur nord-américain pour la fourniture complète d'une ligne innovante pour la production de panneaux solaires de technologie avancée.

Avec cette commande, le carnet de commandes de SolidFactory s'élevait à 4,9 millions d'euros à la fin du mois de mars, selon les chiffres non vérifiés de la direction de l'entreprise.

Andrea Maccari, président de SolidFactory, a déclaré : "L'intérêt croissant pour 2023 nous a confirmé que notre vision et nos capacités sont en phase avec les tendances mondiales et les besoins du marché. Les récentes commandes de partenaires internationaux et le soutien du nouveau décret Industrie 5.0 en Europe sont la preuve du dynamisme et de l'innovation du secteur dans lequel nous opérons."

"En Italie, nous prévoyons une croissance significative, également grâce au nouveau décret Industrie 5.0, nous prévoyons une forte augmentation de la production de nos lignes, car elles répondent aux spécifications techniques très strictes exigées par le ministère de l'Industrie pour pouvoir obtenir les avantages du crédit d'impôt."

