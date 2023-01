SolidWorld : "La chaîne d'approvisionnement figure parmi les risques les plus importants pour les entreprises".

(Alliance News) - "Les problèmes d'approvisionnement et les éventuelles perturbations de la chaîne logistique représentent les principales craintes des entreprises face à cette nouvelle année : c'est ce que révèle le Baromètre des risques Allianz 2023, l'enquête annuelle menée par Allianz sur les principaux risques perçus par les entreprises dans le monde", écrit SolidWorld Group Spa dans une note.

Le classement, qui en est à sa 12e édition, photographie la perception mondiale des risques d'entreprise à travers près de 3 000 opinions d'experts de 94 pays, dont des PDG, des gestionnaires de risques, des courtiers et des experts en assurance.

Comme indiqué dans la note, "la crainte d'une rupture de la chaîne d'approvisionnement préoccupe 34 % des personnes interrogées dans le monde, et même 37 % en Italie. Si l'on regarde spécifiquement les secteurs, la crise de la chaîne d'approvisionnement est la principale préoccupation du secteur manufacturier (65% des répondants), de la construction et de l'immobilier, du pétrole et du gaz, de l'énergie et des services publics, des énergies renouvelables, et des secteurs chimique, pharmaceutique et biopharmaceutique".

SolidGroup souligne comment la flambée des coûts de l'énergie et du transport, les pénuries de matières premières et l'incertitude de la main-d'œuvre ont mis à l'épreuve le concept de mondialisation au cours des derniers mois, mettant en évidence ses faiblesses, notamment la chaîne d'approvisionnement.

La crise des chaînes d'approvisionnement mondiales a poussé de plus en plus d'entreprises à adopter des solutions d'impression 3D en interne et des processus de relocalisation, en complément de l'introduction de processus d'usine intelligente.

"Dans ce contexte, le groupe SolidWorld, un développeur et intégrateur de premier plan des technologies numériques 3D les plus modernes et les plus complètes, en matière de logiciels et de matériel, peut jouer un rôle stratégique. Grâce à son savoir-faire unique dans le secteur, elle est en effet en mesure d'accompagner les entreprises manufacturières dans toutes les phases de cette transformation, en les soutenant dans la définition et la mise en œuvre de stratégies d'automatisation, de numérisation et de robotisation des processus de production et de gestion, ainsi que dans la mise en œuvre de processus de délocalisation domestique de la production, grâce à l'utilisation des technologies les plus modernes, y compris les imprimantes 3D', écrit l'entreprise dans la note.

Jeudi, SolidWorld a clôturé en baisse de 0,9 pour cent à 2,29 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

