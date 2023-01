SolidWorld annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Dubaï

(Alliance News) - SolidWorld Group Spa a annoncé lundi l'ouverture d'un nouveau bureau à Dubaï, aux Émirats arabes unis, par le biais de la société nouvellement créée SolidWorld Middle East DMCC, qui est détenue à 60 % par SolidWorld Group et les 40 % restants par des professionnels de l'exploitation et déjà actionnaires de l'émetteur.

"Avec cette initiative, nous réalisons l'un des objectifs stratégiques à l'origine de la cotation", a expliqué Roberto Rizzo, fondateur et président de SolidWorld Group.

"Les Émirats arabes unis se sont engagés dans une transition d'une économie pétrolière à une économie numérique, grâce à laquelle ils visent à transformer Dubaï en un centre mondial pour les entreprises axées sur le numérique, la durabilité et l'innovation d'ici 2030. Le groupe SolidWorld dispose non seulement des technologies les plus innovantes pour accompagner cette voie, dans laquelle l'impression 3D joue un rôle central, mais possède surtout le savoir-faire qui constitue aujourd'hui la véritable valeur ajoutée du Made in Italy, reconnu et apprécié dans tout le Moyen-Orient", a conclu Rizzo.

SolidWorld a clôturé la session de vendredi à 2,30 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

