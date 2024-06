(Alliance News) - SolidWorld Group Spa a annoncé lundi que son conseil d'administration a approuvé une augmentation de capital en vertu de l'autorisation accordée par l'assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2023.

L'augmentation, prime d'émission incluse, se fera par l'émission d'un maximum de 811 250 nouvelles actions ordinaires à 2,8 euros chacune et d'un maximum de 2,3 millions d'euros.

La société a précisé qu'une partie de l'augmentation de capital sera utilisée par la société pour agrandir les installations de production de SolidFactory Srl, une filiale spécialisée dans la conception et la fabrication de lignes entières de panneaux photovoltaïques de pointe à haut rendement, et qu'une autre partie permettra la construction d'un laboratoire d'analyse cellulaire, ce qui permettra de ne plus dépendre d'installations externes pour les activités d'essai.

Les actionnaires de contrôle Prime Srl et AL.CA Srl, dont les origines remontent respectivement à Roberto Rizzo, président du conseil d'administration, et à Marco Calini, membre du conseil d'administration, ont informé la société de leur engagement à garantir la souscription des droits non exercés restant après la vente aux enchères des droits non exercés, au prorata de leur participation dans le capital social.

SolidWorld Group a clôturé la journée de lundi dans le rouge, avec une baisse de 0,6 % à 3,25 euros par action.

