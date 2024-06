(Alliance News) - SolidWorld Group Spa a annoncé mardi avoir mis en œuvre un algorithme permettant de créer une vascularisation complexe des tissus humains.

"La mise en œuvre de cet algorithme, pour lequel la société est en train d'obtenir un brevet, confirme le rôle de pionnier du groupe dans l'industrie biomédicale en offrant des solutions de pointe pour la création de constructions biologiques complexes et hétérogènes pour la médecine régénérative et les domaines connexes", a expliqué la société.

"Cela ouvre non seulement de nouvelles portes vers des niveaux de précision et de qualité sans précédent dans le processus de biofabrication, mais réduit également le fossé vers l'application pratique des constructions bio-imprimées dans le cadre clinique, ce qui rapproche l'objectif de réaliser des organes humains fabriqués à partir de cellules de patients".

L'algorithme, basé sur les études conjointes et complémentaires du professeur Vozzi, doyen de la faculté d'ingénierie biomédicale de l'université de Pise, et de l'ingénieur Rizzo, ingénieur aérospatial et président de SolidWorld Group, permet de créer le modèle mathématique qui, à partir du ou des vaisseaux principaux de la greffe artérielle ou veineuse dans un tissu ou un organe complexe, crée l'arbre vasculaire qui transporte le sang jusqu'à la taille des capillaires et donc les cellules à nourrir et à oxygéner.

Electrospider, la bioprinter 3D dont SolidWorld détient le brevet mondial, développée par sa filiale Bio3DPrinting avec l'Université de Pise, pourra ainsi imprimer des tissus vascularisés complexes en trois dimensions, ce qui lui permettra de réaliser une nouvelle avancée majeure vers la reproduction d'un tissu ou d'un organe vascularisé à partir des cellules d'un patient cultivées in vitro en vue d'une utilisation au bloc opératoire. L'objectif est de recréer, à partir des cellules du patient, un organe sain parfaitement conçu pour remplacer l'organe malade.

"Avec la mise en œuvre de ce système complexe d'équations mathématiques, spécifiquement destiné à la simulation de l'expansion naturelle des vaisseaux sanguins dans un organe vascularisé, nous ouvrons la voie à l'ingénierie poussée de la création de tissus humains complexes", a déclaré Roberto Rizzo, président-directeur général de SolidWorld Group.

L'algorithme mis en œuvre nous permet en effet de passer de la biofabrication de tissus simples peu ou pas vascularisés, tels que les enthèses et les tendons, à des tissus parfaitement vascularisés, tels que le foie et les reins. Le projet est né d'une profonde synergie avec le groupe de chercheurs coordonné par le professeur Vozzi du département d'ingénierie biomédicale de l'université de Pise, qui représente l'excellence mondiale en matière d'études sur la médecine régénérative.

L'algorithme mis en œuvre par Solidworld Group, qui figure parmi les 14 premières entreprises italiennes cotées en bourse dans le secteur biomédical, représente certainement une étape importante et révolutionnaire sur le marché italien des équipements biomédicaux, qui représente actuellement un chiffre d'affaires de plus de 18 milliards d'euros et qui est appelé à croître encore davantage.

L'action de SolidWorld Group est en baisse de 1,0 %, à 2,96 euros par action.

