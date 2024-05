Solis Minerals Limited a annoncé une mise à jour des demandes récentes de nouveaux permis de prospection de cuivre au Pérou. Solis a demandé avec succès un ensemble de 6 400 hectares comprenant sept licences de zones d'exploration largement sous-explorées dans une ceinture côtière très prometteuse, qui ont été attribuées le 2 mai. Ces zones étaient auparavant détenues par Anaconda Copper.

Les visites sur le terrain effectuées par les équipes de Solis indiquent qu'un minimum d'exploration au sol a été réalisé ces derniers temps. La société détient maintenant un terrain important de 43 500 hectares, principalement le long d'une ceinture côtière délimitée à l'ouest par des batholithes d'âge jurassique et crétacé. Sur la base de la minéralisation de cuivre porphyrique affleurant à Ilo Este, Solis considère que les marges orientales des batholithes représentent des zones très prometteuses pour les occurrences de cuivre porphyrique mises en place dans des roches volcaniques ou volcanoclastiques.

Nouvelles applications : Visites de sites : Les géologues de Solis ont visité la zone des récentes demandes et ont identifié des altérations et des minéralisations de cuivre1 dans des affleurements situés à 8 km au nord-ouest et dans un cadre géologique similaire à la minéralisation de type porphyrique connue à Ilo Este. Les équipes de cartographie se mobilisent actuellement sur le site afin de couvrir systématiquement l'ensemble des concessions et d'identifier les zones les plus prometteuses. Des études magnétiques par drone à faible coût, associées à l'interprétation des données de télédétection, seront réalisées et suivies d'études de polarisation induite (PI) sur les zones d'intérêt afin d'identifier et d'évaluer les principales cibles de forage.

Permis de forage : Ilo Este et Ilo Norte ont été récemment couverts par des levés magnétiques et des études de polarisation provoquée qui ont permis d'identifier des cibles de forage et le permis de forage pour tester ces cibles est en cours. L'engagement communautaire a commencé à Cinto dans le cadre du processus d'avancement de l'autorisation de forage dans la zone du projet. Cinto est situé à 15 km au sud-est de l'important gisement de cuivre porphyrique de Toquepala, dans le nord de Tacna, qui a tiré de nombreux avantages du canon minier associé aux mines existantes.

Prochaines étapes : Solis donne la priorité à l'avancement du processus d'autorisation de forage au Pérou sur ses zones de projet Ilo Este, Chancho Al Palo (Ilo Norte) et Cinto, tout en continuant à examiner et à faire avancer les opportunités ciblées de lithium et de cuivre en Amérique du Sud.