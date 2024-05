Solitaire Machine Tools Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication de meuleuses sans centre de précision. La société opère dans le secteur des machines-outils. Elle produit trois types de rectifieuses sans centre, dont la rectifieuse de précision sans centre Solitaire No.1, la rectifieuse de précision sans centre Solitaire No.1 et la rectifieuse de précision sans centre Solitaire No.3. Elle fournit également des produits à commande numérique par ordinateur (CNC), notamment un dispositif d'alimentation servo de précision, un entraînement servo pour la roue de régulation, un dresseur de meules CNC à deux axes, des commandes de meule CNC à deux axes, des commandes de meule CNC à trois axes, des commandes de meule CNC à quatre axes, des commandes de meule CNC à cinq axes et un dresseur de rouleaux diamantés pour la meule. Les rectifieuses sans centre qu'elle fabrique sont utilisées dans l'industrie, notamment dans l'industrie automobile, les accessoires automobiles, les machines textiles, l'industrie sidérurgique, l'industrie des roulements et autres. Elle possède deux unités de fabrication à Vadodara, Gujarat, Inde.

Secteur Machines et équipements industriels