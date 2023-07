Solitron Devices, Inc. conçoit, développe, fabrique et commercialise des composants semi-conducteurs à l'état solide et des dispositifs connexes, principalement pour les marchés militaire et aérospatial. La société fabrique une variété de transistors de puissance bipolaires et de semi-conducteurs à oxyde métallique (MOS), des hybrides de puissance et de contrôle, des transistors à effet de champ MOS de jonction et de puissance (Power MOSFETS), ainsi que d'autres produits connexes. Ses produits sont fabriqués sur mesure dans le cadre de contrats avec des clients dont les produits finis sont vendus au gouvernement des États-Unis. D'autres produits, tels que les transistors JAN (Joint Army/Navy), les diodes et les régulateurs de tension SMD (Standard Military Drawings), sont vendus en tant qu'articles standard ou de catalogue. La société fabrique des hybrides à couche épaisse, qui contiennent généralement des puces semi-conductrices discrètes, des circuits intégrés, des condensateurs à puce et des résistances à couche épaisse ou mince. Ses hybrides comprennent des régulateurs de tension de haute puissance, des amplificateurs de puissance, des pilotes de puissance, des amplificateurs et des contrôleurs.