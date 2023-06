Solitron Devices, Inc. fournit des prévisions de résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023, ainsi que pour le premier trimestre de l'exercice 2024

Solitron Devices, Inc. a fourni des prévisions de résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023, ainsi que pour le premier trimestre de l'exercice 2024. Pour le quatrième trimestre 2023, le chiffre d'affaires net de la société devrait diminuer de 24 % pour atteindre environ 1,50 million de dollars, contre 1,98 million de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2022, et le bénéfice net devrait augmenter pour atteindre 0,23 million de dollars, soit 0,11 $ par action, contre une perte de (0,46 million de dollars), soit (0,22 $) par action, au quatrième trimestre de l'exercice 2022.



Pour l'exercice 2023, le chiffre d'affaires net de la société devrait diminuer de 48 % pour atteindre environ 6,41 millions de dollars contre 12,28 millions de dollars pour l'exercice 2022 et le bénéfice net devrait diminuer de 76 % pour atteindre 0,83 million de dollars, soit 0,40 $ par action contre 3,51 millions de dollars, soit 1,68 $ par action, pour l'exercice 2022.



Pour le premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires net de la société devrait diminuer de 6 % pour atteindre environ 2,00 millions de dollars contre 2,14 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice 2023.