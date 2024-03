Solo Brands, Inc. est une plateforme de vente directe au consommateur (DTC) qui opère à travers quatre marques de style de vie en plein air, qui comprennent Solo Stove, Oru Kayak (Oru), ISLE Paddle Boards (ISLE), et Chubbies apparel. Les marques de l'entreprise développent des produits et les commercialisent directement auprès des clients, principalement par le biais de canaux de commerce électronique. Ses réchauds Solo comprennent le Lite, le Titan et le Campfire. Solo Stove est un réchaud de camping portable ultraléger qui peut faire bouillir de l'eau en moins de 10 minutes en utilisant uniquement des brindilles, des bâtons et des feuilles. La gamme de foyers Solo Stove comprend les modèles Ranger, Bonfire et Yukon. Sa marque Oru comprend cinq modèles de kayak : Inlet, Beach LT, Bay ST, Coast XT et Haven. Sa marque ISLE propose des planches rembourrées dans sept catégories de produits, dont les planches gonflables, les planches de yoga, les planches de pêche, les planches tout-terrain, les planches de randonnée, les planches de surf et les planches époxy. Sa marque Chubbies propose des vêtements dans cinq gammes de produits, dont des maillots de bain, des shorts décontractés, des vêtements de sport, des polos et des chemises, et des vêtements de détente.

Indices liés Russell 2000