SoLocal Group : Bon timing long terme pour revenir à l'achat 04/10/2021 | 11:20 Nicolas Chéron 04/10/2021 | 11:20 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 1.62€ | Objectif : 1.92€ | Stop : 1.52€ | Seuil d'invalidation : 1.78€ | Potentiel : 18.52% Techniquement le timing apparaît pertinent dans une optique à moyen terme pour se positionner sur le titre SoLocal Group. La zone support des 1.53 EUR limite en effet le risque de baisse et devrait permettre au titre de renouer avec une dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 1.62 € pour viser les 1.92 €. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.

