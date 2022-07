Solocal : AlphaValue maintient son conseil d'achat

AlphaValue a réitéré mercredi son conseil d'achat et son objectif de cours de 3,7 euros sur Solocal suite aux résultats trimestriels 'décevants' publiés par le groupe dans la matinée.



Le bureau d'études, qui met en évidence une performance nettement moins bonne que prévu au niveau du chiffre d'affaires, souligne que les marges bénéficiaires sont restées élevées, mais fait remarquer que le groupe a pour l'instant échoué à renouer avec la croissance.



'Le retour de la croissance est reporté', déplore ainsi le cabine parisien, qui ne pense pas que les objectifs de moyen terme puissent être remis en cause, même s'il recommande aux investisseurs de faire preuve de 'patience'.



'Nous accordons au groupe le bénéfice du doute, en tout cas jusqu'ici', explique AlphaValue, qui prévient que le statut de valeur de croissance qu'il accorde au titre pourrait finir par être remis en cause, ce qui ne serait pas sans conséquences sur sa valorisation.



