Confinement, 1 an après : quels enseignements sur PagesJaunes ?

365 jours se sont écoulés depuis le 1er confinement ! Les sondages sont unanimes : les Français n'ont jamais passé autant de temps sur Internet. Santé, prêt-à-porter, bricolage, restauration, culture... Quelles ont été les recherches les plus plébiscitées par les internautes, les mots clés les plus tapés pendant cette première année de Covid19 ? Entre mars 2020 et mars 2021, et avec plus de 750* millions de requêtes effectuées sur PagesJaunes.fr (site, mobile et app), le partenaire du consommer local au quotidien s'est fait l'Observateur des principales tendances.

Près de la moitié du TOP 50 des recherches effectuées par les Français sur l'année écoulée (du 18 mars 2020 au 18 mars 2021), en pleine pandémie de la Covid-19, correspond à des professionnels de santé (22 sur 50) :

31,4% (8,3 millions de recherches) sont directement liées à la Covid-19, avec des recherches sur des requêtes comme médecins généralistes, pharmacies, hôpitaux, laboratoires...

31% (7,5 millions de recherches) sont liées aux conséquences possibles de la Covid sur leur santé, avec des recherches comme kinésithérapeuthe, ostéopathe, psychologue, ophtalmologue.

35% (8,5 millions) des recherches de professionnels de santé qui traitent quand même de médecine (dermato, orthophoniste, dentiste), mais de manière plus large.

Les professionnels de santé : pro de santé + établissements de santé avec 27% des recherches (199 millions) Les commerces de proximité dédiés à la maison ou aux personnes : opticiens et magasins de téléphonie (qui faisaient partie de la liste des commerces dits « essentiels »), les magasins de bricolage, déco, vêtements,… avec 8% des recherches (59 millions). Les services B2B aux entreprises : 49 millions de recherches (6,5%). Les commerces de proximité alimentaires : 45 millions de recherches (6%). A noter que PagesJaunes.fr a donc constaté que la ruée vers les supermarchés n'avait marqué que le 1er épisode du confinement, le phénomène s'étant essoufflé depuis. Les professionnels des grands travaux de la maison avec 32 millions de recherches (4,3%)



Contexte sanitaire oblige, les professionnels de santé sont les champions toutes catégories des professionnels les plus recherchés sur PagesJaunes entre le 18 mars 2020 et le 18 mars 2021...

Les commerces longtemps qualifiés d' 'essentiels', ainsi que les commerces de proximité alimentaires, sortent renforcés de cette crise : les recherches observées sur PagesJaunes.fr confirment le regain d'intérêt des français pour leurs commerçants de quartier, les commerces de bouche et les filières alimentaires courtes... surement aider par les restrictions de circulation autour du domicile durant les confinements de mars 2020 et novembre 2020.

Côté grandes enseignes, les grandes surfaces alimentaires ont représenté 794 000 recherches. Les enseignes Carrefour, Darty et Intermarché tirent même leurs épingles du jeu et représentent à elles trois 670 000 recherches : entre les courses alimentaires (pour faire des stocks de pâtes, de farine ou de papier toilette...) et l'équipement informatique pour télé-travailler sereinement, les grandes surfaces ont en effet été très fréquentées par les Français !

Enfin, le secteur du bricolage n'a jamais aussi bien fonctionné que depuis mars 2020. Avec, près de 471 000 des recherches sur PagesJaunes.fr, les enseignes de bricolage et d'équipement de la maison comme Leroy Merlin, Bricomarché, Conforama, But, Castorama n'ont pas subit de baisse de fréquentation.

Le secteur est florissant et a permis à des millions de Français de s'occuper à la maison pendant les longues journées de confinement et les week-ends hivernaux.

Médecin Généraliste : 24 millions de recherches Restaurants : 23 millions de recherches enregistrées Masseurs-kinésithérapeutes : 14 millions de recherches enregistrées Dentistes : 13 millions de recherches enregistrées



Sans surprise, la recherche de « Médecin Généraliste » arrive en tête avec 24 millions de recherches.

Malgré la crise qui les frappe de plein fouet, les « Restaurants » et leurs services de click & collect montent sur la seconde marche du podium avec 23 millions de requêtes enregistrées sur PagesJaunes.

Avec 14 millions de recherches enregistrées, les « Masseurs-kinésithérapeutes » sont n°3 des professionnels les plus recherchés. Que ce soit pour soigner les maux liés au stress généré par la crise sanitaire, mais aussi le mal de dos et autres contractures engendrées par la sédentarité ou le télétravail, il semblerait que les Français aient écouté leur corps et su confier à ces experts leur capital santé.

Enfin, les « Dentistes » arrivent en 4 ème position avec 13 millions de recherches. Confinés chez eux, les Français ont eu souvent plus de temps pour s'occuper d'eux et prendre les rendez-vous santé qu'ils avaient tendance à repousser dans l'année.. mais ils ont aussi somatiser. Le corps a son langage, il traduit les blessures de l'âme par les malaises et maladies qui l'affectent et si les dents permettent de mastiquer, elles permettent aussi de parler, de verbaliser…

Mai 2020 : fin du premier confinement national. PagesJaunes enregistre une hausse record des recherches sur le secteur de la beauté avec 2,5 millions de recherches, notamment des requêtes liées aux salons de coiffure. Hirsutes, décolorés, racines apparentes et longueurs douteuses, coupes 'maison' à rattraper, les Français se sont montrés semble-t-il très impatients à l'idée de retrouver leurs coiffeurs préférés.

Autre enseignement surprenant : bien que les cinémas, musées et lieux d'activités sportives soient restés quasiment fermés la totalité de la période, les recherches d'associations culturelles et de loisirs restent dans le TOP 10 des recherches effectuées sur pagesjaunes.fr.

Enfin, les plombiers ont intégré le Top 10 avec 1,4 millions de recherches : parce que les familles ont été très présentes à domicile, les incidents de plomberie ont été plus fréquents. De quoi appel à l'aide à ces sauveurs qui ont évité à bien des familles de rester dans la panade. Les plombiers n'ont jamais autant eu le vent en poupe !



