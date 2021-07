Quiz Niveau 1 : testez votre culture digitale !

Vous êtes accro aux applis, les réseaux sociaux n'ont aucun secret pour vous, et Internet est votre réflexe, pour chaque question du quotidien. Que votre consommation digitale soit frénétique ou raisonnée, connaissez-vous vraiment l'univers digital aussi bien que votre poche ? Testez votre culture digitale grâce à notre Quiz Niveau 1 et découvrez si vous êtes novice ou expert digital. Go !

Attention ! Spoil

Découvrez dans l'article ci-dessous des éléments de réponses de notre Digital-Quiz niveau n°1...

À l'origine, Internet a été inventé pour permettre aux utilisateurs de plusieurs ordinateurs situés sur 4 sites différents de communiquer entre eux. Ce réseau reliait 4 universités américaines...

Depuis, l'idée a fait son chemin ! Et Internet s'est imposé dans notre quotidien... Travail, loisirs, éducation, recherches, relations sociales... Internet est partout :-) Et vous le savez bien, vous qui êtes hyper connecté et inondé chaque jour de dizaines de mails indésirables, les fameux SPAM (et non SAM :-) ).

Aux manettes de ce monde digital, 5 géants « The Five » ou GAFAM (pour Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) qui ont élu résidence pour la plupart dans la Silicon Valley en Californie, devenue depuis un lieu de pèlerinage pour de nombreux geeks. Si tout le monde connaît le moteur de recherche Google, il n'est pas certain que vous connaissiez qu'il doit son nom à une erreur d'écriture du chiffre 10100, Googol. Fallait y penser :-)

Les 2,6 milliards d'abonnés de Facebook dans le monde savent certainement que cette plateforme a été créée par un certain Mark Zuckerberg encore étudiant à la fac. Chaque jour, plus de 33 millions Français se connectent à Facebook pour communiquer, publier des posts et partager des photos. Les plus jeunes (11-18 ans) préfèrent Snapchat, plus fun et rigolo avec ses filtres d'oreilles de lapins ou en animation psychédélique.

Face à Google, quelques moteurs de recherche émergent, comme MSN Search de Microsoft, récemment renommé BING. Bill Gates s'est-il inspiré du nom de la théorie du bing-bang pour renommer son célèbre moteur de recherche ? Peut-être

Certains ont ruiné leur (e)-réputation à cause d'un simple Tweet. D'autres, comme Donald Trump, l'entretiennent en publiant à tour de bras des Tweets provocateurs. En 2017, pour le bonheur des plus bavards, ou des plus polémiques, les Tweets sont passés de 140 à 280 caractères !

Vous êtes accro à votre téléphone portable ? Sachez que vous n'êtes pas seul.e. Qui peut résister à ce mini-ordinateur portable qui permet d'accéder à internet, prendre des photos, filmer, rencontrer l'âme sœur ou commander un Big Mac ? Savez-vous que le 1er iPhone est sorti en 2007 exactement la même année que l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la Présidence de la République ? Mais, ça, ça n'a aucun rapport.

On pensait que les surfeurs étaient seulement sur les plages australiennes ou de Biarritz mais ils le sont aussi sur leurs smartphones. Et oui, les Français y consacrent près de 47% de leur temps ! Le chiffre 18 n'est pas seulement l'âge à partir duquel on peut voter en France mais le nombre moyen d'applications utilisées par un internaute français chaque mois.

Et des applications, il en existe par milliers et il y en a pour tous les goûts : messageries instantanées (WhatsApp), réseaux sociaux (Instagram) et Yuka (application française, cocorico !) qui vérifie si les composants des aliments et des cosmétiques que vous achetez sont bons pour la santé… Bref, des milliers et milliers d'application pour chaque usage !

