Quiz Niveau 2 : testez vos connaissances en marketing digital !

Sans être diplômé en marketing, vous connaissez sans doute le terme de 'Marketing Digital'. Avec le boom du numérique, rien de plus normal ! Le marketing digital utilise les leviers et supports numériques (site web, application, emailing, etc.) pour atteindre les objectifs de vente d'une entreprise. Avant de vous jeter à corps perdu dans votre nouvelle stratégie de marketing digital, testez vos connaissances grâce à notre Quiz Niveau 2 et découvrez si vous êtes un novice ou un expert du marketing digital !

Attention ! Spoil

Découvrez dans l'article ci-dessous des éléments de réponses de notre Digital-Quiz niveau n°2...

Pour une entreprise, le b.a.-ba du marketing digital est d'assurer sa présence sur la toile avec un site web. Mais attention ! Les places sont très chères ! Les sites pullulent et il faut savoir se démarquer. L'objectif est donc de faire remonter votre site en 1ère page des résultats de Google. En effet, 94% des français interrogent Google quand ils ont une requête à effectuer. Le moteur de Microsoft Bing arrive juste après.

Mais comment réussir à faire apparaître un site dans les premiers résultats ? Et bien grâce au pouvoir presque magique des mots et du SEO (Search Engine Optimization) ou référencement naturel.

Le SEO regroupe les techniques qui permettent à un site de bien remonter, grâce à l'association du bon choix de mots-clés et un contenu pertinent pour les internautes.

Le SEA (Search Engine Advertising) peut aussi vous aider mais vous devrez mettre la main à la poche. Il s'agit de campagnes publicitaires par l'achat de mots-clés, qui vous permettent de remonter en tête des résultats des moteurs de recherche, bien au dessus des résultats dits 'naturels'.

Un site est un moyen pour conquérir des clients mais encore faut-il réussir à les attirer. Telles les sirènes d'Ulysse, l'inbound marketing (qui ne consiste pas à faire des bonds) vise à faire venir des clients potentiels sur un site. Comment ? Eh bien, par l'association de techniques, d'outils digitaux et du contenu de qualité. Et si les visiteurs sont convertis en clients potentiels (leads), on peut crier victoire mais il faudra maîtriser votre coût d'acquisition versus le budget total de la campagne. Le CPC qui signifie coût par clic est un bon indicateur à surveiller dans ce cas !

Toutes ces techniques de suivi et de génération de leads dépendent pour la plupart des fameux cookies (non pas les biscuits américains) présents sur les sites. Il servent à collecter et à conserver les données de session des internautes. Mais heureusement, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), tel un gendarme, veille à la protection de ces données personnelles riches d'informations et pose un cadre précis pour l'exploitation de ces données.

Souvent enregistrées dans un CRM (customer relationship management), les données sont collectées suite à une action de l'internaute sur un site internet, comme le clic sur un bouton 'CTA', l'acronyme de 'call-to-action'. Les fameux « Inscrivez-vous à notre newsletter », « achetez » ou « consultez notre livre blanc » sont autant d'actions par lesquelles un visiteur se transforme en lead.

Enfin d'autres techniques de marketing digital sont aussi possibles pour générer du business, comme la réalisation de campagnes emailing, à destination de vos prospects ou de vos clients, en automatique (selon certaines actions des internautes sur votre site) ou par vague d'envoi (pour répondre à une stratégie promotionnelle par exemple). L'envoi d'une campagne d'e-mailing peut être d'une richesse d'enseignement, notamment grâce à la technique du test A/B, qui permet de tester 2 e-mails auprès de la même cible : objet du mail, pertinence du contenu, etc.).

Le marketing digital recèle de techniques et outils variés, et évolue très rapidement au grès des évolutions du numérique. Que diriez-vous désormais de tester vos connaissances sur le thème 'le digital et l'entreprise' en vous confrontant au niveau 3 de notre Quiz-Digital ? C'est par ici !