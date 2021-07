Quiz Niveau 3 : le digital et l'entreprise

Du petit commerce de village à la multinationale, toute entreprise qui souhaite développer son business se doit d'être présent sur Internet ! Mais il ne suffit pas de créer un joli site avec de belles photos puis de tourner les talons. Émerger sur internet passe souvent par la mise en place d'une stratégie pour que le digital soit au service de l'entreprise et vous permettre de vous démarquer de vos concurrents et vous tailler la part du lion. Connaissez-vous les particularités du digital pour l'entreprise ? Etes-vous expert ou novice ? Vérifiez vos connaissances sur le digital et l'entreprise grâce à notre quiz Niveau 3 !

Attention ! Spoil

Découvrez dans l'article ci-dessous des éléments de réponses de notre Digital-Quiz niveau n°3...

Une image étant toujours plus parlante qu'un long discours, un site internet, c'est un peu comme la devanture d'un magasin sauf que cette vitrine est située sur la toile. La présence de votre vitrine sur le web est donc essentielle afin de présenter l'activité de votre entreprise, vos produits et services, et faire venir de nouveaux clients.

Et quand on sait que 66% des internautes cliquent sur les 3 premiers résultats de recherche, en plus d'être beau et intuitif, votre site doit être bien classé et performant. Il faut le faire remonter à tout prix ! Fort heureusement, votre site ne fonctionne pas seul… car votre présence sur des sites comme PagesJaunes, Facebook et Google My Business vous aident à améliorer votre visibilité au global.

Vous pouvez aussi vous appuyer sur les techniques de référencement naturel afin de créer du contenu de qualité particulièrement apprécié par l'algorithme de Google. Mais si l'algorithme est friand de mots clefs, il est aussi très malin. Inutile de les répéter et de les cacher en caressant le doux espoir d'être mieux référencé car l'algorithme ne sera pas dupe de votre ruse. Autre possibilité, la mise en place d'une campagne search… Une action payante, qui s'apparente à de la publicité, mais uniquement si un client clique sur votre annonce.

Enfin, pour attirer des nouveaux clients, des publications récurrentes (hebdomadairement à minima) sur votre page Facebook ou votre compte LinkedIn avec un lien vers votre site génère du trafic sans aucun coût. Par contre, pensez à bien travailler vos publications de manière cohérente en lien avec votre site internet de sorte à éviter un taux de rebond fort (visite unique d'une seule page d'un site par un internaute). Concevez chaque publication avec cette idée en tête ! L'internaute est volatile, ne l'oubliez jamais...

Bichonnez votre internaute comme si c'était déjà un client. Soyez hyper empathique ! Si vous étiez à

sa place qu'attendriez-vous d'un site comme le vôtre ?

Le client est roi et cet adage se vérifie chaque jour sur la toile où les clients postent de plus en plus leurs avis en ligne (surtout quand ils sont mécontents). Trop d'avis négatifs sans réponse de votre part sur PagesJaunes, Tripadvisor ou Facebook par exemple peuvent entacher votre e-réputation. Soignez donc vos réponses car 79% des Français consultent ces avis et accordent beaucoup d'attention aux réponses apportées par l'entreprise.

Enfin, votre site est également un excellent moyen pour faire venir des clients dans votre commerce physique. Des techniques comme le web-to-store et le drive-to-store avec des commandes en ligne et récupération en magasin (click-and-collect), de la pré-réservation grâce à la prise de RDV en ligne pour des prestations réalisées en points de vente, des codes de réduction envoyés par SMS pour des achats en magasin augmentent non seulement votre visibilité sur internet mais dynamisent la fréquentation de votre lieu de vente. Et ça, c'est exactement ce que souhaite un commerçant ! non ?

Et justement, que diriez-vous de connaître la visibilité de votre entreprise sur Internet ? Nous vous proposons de réaliser gratuitement un audit de votre présence en ligne. C'est par ici