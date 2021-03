Salon de beauté : 6 conseils pour créer une fiche Google My Business

Ce n'est un secret pour personne, Google détient un quasi monopole sur le marché des moteurs de recherche. Selon une enquête menée en mars 2020, 92 % des internautes Français ont utilisé Google au cours des quatre semaines précédentes. Alors pour optimiser la visibilité de votre salon, une solution simple et gratuite existe : se créer une fiche sur Google My Business.

Cet outil est particulièrement adapté aux professionnels de la beauté pour gérer leur présence en ligne, améliorer leur référencement local et booster leur activité. Suivez les 6 conseils de nos experts pour créer une fiche de qualité !

En moyenne, les fiches Google My Business ne sont remplies qu'à 73 %. Dommage… Pour que votre salon soit bien référencé et pour améliorer votre visibilité sur Internet, pensez à la compléter au maximum. Pour cela, on peut y préciser :

Les coordonnées que l'on souhaite partager avec ses clients : adresse postale et e-mail, numéro de téléphone, site Web.

que l'on souhaite partager avec ses clients : adresse postale et e-mail, numéro de téléphone, site Web. La description du salon ou de l'institut . Ici, il est primordial de mettre en évidence les caractéristiques de l'entreprise (esprit, ambiance, spécialité, histoire). Le texte est limité à 750 caractères, aucun lien n'est autorisé et les offres y sont bannies.

. Ici, il est primordial de mettre en évidence les caractéristiques de l'entreprise (esprit, ambiance, spécialité, histoire). Le texte est limité à 750 caractères, aucun lien n'est autorisé et les offres y sont bannies. Les horaires d'ouvertures . Ils sont bien sûr à mettre à jour lors des vacances, fermetures exceptionnelles (confinement, couvre-feu), au risque de frustrer les clients.

. Ils sont bien sûr à mettre à jour lors des vacances, fermetures exceptionnelles (confinement, couvre-feu), au risque de frustrer les clients. Des photos . Et oui, lorsqu'une fiche Google My Business en possède, on note 42 % de demandes d'itinéraires en plus sur Google Maps et 35 % de clics en plus vers le site Web. Ce n'est pas négligeable. Mettez en avant des photos des prestations proposées, de votre équipe, des « avant / après » ou encore de l'intérieur de votre salon.

. Et oui, lorsqu'une fiche Google My Business en possède, on note 42 % de demandes d'itinéraires en plus sur Google Maps et 35 % de clics en plus vers le site Web. Ce n'est pas négligeable. Mettez en avant des photos des prestations proposées, de votre équipe, des « avant / après » ou encore de l'intérieur de votre salon. La rubrique « questions et réponses » peut également être un plus, d'autant de Google en raffole d'un point de vue référencement naturel.

Près de 97 % des internautes utilisent la recherche en ligne pour trouver des établissements à proximité de chez eux. Et 90 % des recherches locales sur Google font remonter les résultats de Google My Business.

Alors forcément, lorsque vous remplissez la fiche de votre salon de beauté, il est très important de choisir :

Les bonnes activités : pour être visible lors des recherches qui vous concernent.

Par exemple : En activité principale, vous pouvez mettre « salon de coiffure », « coiffeur visagiste » ou « institut de beauté ». Il faut être pertinent et large. Puis vous pouvez affiner et préciser vos activités secondaires comme « coloriste », « maquillage » ou « coloration ».

Les bons attributs : il s'agit tout simplement des autres caractéristiques de votre salon ou institut.

Par exemple : Vous pouvez précisez si votre salon est accessible aux personnes à mobilité réduite, les langues parlées, ou les moyens de paiements acceptés.

Pensez-y ! Remplir à la fois les catégories principales, secondaires ainsi que les attributs va augmenter vos chances d'apparaître dans les résultats de recherche de proximité, en particulier pour les recherches sur Google Maps.

Pour votre salon ou institut, l'éditeur de service est la fonctionnalité idéale pour présenter simplement votre activité. Elle vous permet de répertorier toutes vos prestations directement sur votre fiche Google My Business, pour une visibilité claire et précise de vos services en un coup d'œil.

Pour cela, c'est très simple : il vous suffit de choisir les types de services que vous proposez (couleur, manucures, épilation, etc.), d'y ajouter une courte description pour chacune d'entre elles, et leur tarif.

Ces informations seront ensuite visibles dans la rubrique « Services » de la fiche de votre établissement.

Le petit bonus Pensez aussi à la rubrique « Produits » ! Nous vous conseillons d'y présenter les produits que vous proposez à la vente sur place : visuels des produits, descriptif, prix de vente… Soyez précis !

Lorsque l'on se lance sur internet, il y a des erreurs à éviter. Et pour ne pas les commettre sur Google My Business, commencez par suivre les conseils de nos experts !

Imaginez votre fiche comme un petit réseau social de votre salon ou institut, en utilisant la fonctionnalité Google Post. Cela vous permet :

de publier toutes les dernières actualités de votre salon : un nouveau produit ? Une nouvelle esthéticienne ? Une promotion exceptionnelle ? Faites-le savoir ;

: un nouveau produit ? Une nouvelle esthéticienne ? Une promotion exceptionnelle ? Faites-le savoir ; d'illustrer votre activité par des photos , des vidéos ou encore des Gifs ;

, des ou encore des ; de montrer votre savoir-faire , de mettre en avant vos prestations et votre équipe ;

, de mettre en avant vos et votre ; de poster des informations sur vos offres spéciales en fonction des saisons et des événements (Saint Valentin, Fête des Mères, Black Friday ou Noël).

Tous ces posts s'affichent dans la recherche Google et sont visibles entre 7 à 14 jours. Capitalisez sur ces publications en animant votre page Google My Business de manière fréquente, et profitez-en pour attirer encore plus de clients !

Bon à savoir Les posts contenant un numéro de téléphone peuvent être refusés par Google. Alors si vous le pouvez, précisez-y plutôt un lien vers un site internet ou vers une plateforme de réservation en ligne.

Une fois votre fiche Google My Business créée, il ne faut pas la laisser tomber... Surtout lorsque les clients y déposent leurs avis : 97 % des internautes, et donc autant de potentiels clients, lisent les avis et commentaires déposés en ligne !

Les avis suscitent la confiance des futurs clients lorsqu'ils sont positifs. Par ricochet, ils les encouragent à réserver une prestation dans votre établissement. Et au-delà de cet effet concret sur votre activité, la présence d'avis sur votre fiche favorise également son référencement dans Google. Un vrai effet kiss-kool !

Pensez-y ! Si activer les avis clients est une très bonne chose, il est primordial de consacrer du temps à répondre à chacun des messages. Et pour plaire à vos clients comme à Google, il faut le faire de manière réactive ! Vous êtes un peu perdu ? Découvrez notre checklist pratique pour bien gérer vos avis.

Pour attirer une clientèle plus jeune et plus digitale dans votre salon, il est intéressant d'utiliser la fonctionnalité « Reserve with Google ».

Mais qu'est ce que c'est concrètement ? Votre parcours de prise de rendez-vous selon vos prestations et vos disponibilités se retrouvent directement dans votre fiche Google My Business. Cela permet aux internautes utilisant l'environnement Google (Search ou Maps) de réserver dans votre salon ou institut directement en ligne.

Rappelez-vous : 92 % des internautes Français utilisent Google. C'est autant de clients potentiels pour votre salon !

Attention cependant, toutes les solutions de réservation en ligne ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité « Reserve with Google ». Mais bonne nouvelle, la solution de prise de rendez-vous présente dans l'offre Connect de Solocal le propose… Vous voilà rassuré, non ? :-)

Pour qu'elle soit réalisée avec brio, la fiche Google My Business doit être pensée comme une plateforme de mise en relation directe entre vous et le client. En plus d'attirer de nouveaux clients, une fiche Google My Business va dynamiser votre référencement en ligne, vous donner une meilleure visibilité, et donc booster votre activité.