SoLocal Group est le partenaire, local, digital de confiance des entreprises pour accélérer leur croissance. Pour réussir cette transformation, il s'appuie sur ses six atouts fondamentaux, pour certains uniques en France : des médias à très fortes audiences, une data géolocalisée puissante, des plateformes technologiques évolutives (scalables), une couverture commerciale dans toute la France, des partenariats privilégiés avec les GAFAM et de nombreux talents (experts en matière de data, de développement, de digital marketing, etc.). Les activités de SoLocal Group sont structurées autour de deux axes. D'un côté, une gamme de services digitaux 'full web & apps' sur tous les terminaux (PC, mobiles, tablettes et assistants personnels), proposés sous forme de packs et d'abonnements (Connect, Booster et Sites Internet), et intégrant un service de coaching digital, pour faciliter la réussite des entreprises. De l'autre, des médias propriétaires (PagesJaunes et Ooreka) qui sont au coeur du quotidien des Français et leur offrent une expérience utilisateur enrichissante et différenciante. Avec 288 000 clients partout en France et 1,5 milliard de visites sur ses médias, le groupe a généré en 2022 un CA de 400 MEUR, et se classe ainsi parmi les premiers acteurs européens en termes de revenus publicitaires sur Internet.

Secteur Internet