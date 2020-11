SoLocal : En partenariat avec Solocal, Issy-les-Moulineaux lance une plateforme gratuite pour les commerces de proximité

Développé par le groupe Solocal (ex-PagesJaunes) il y a plus d'un an, l'annuaire LocalPartner recense tous les professionnels et les commerces de la ville. En tant que déclinaison personnalisée de PagesJaunes.fr,

Pour maintenir une activité commerciale, même réduite pendant le confinement destiné à lutter contre la 2ème vague de la pandémie, l'annuaire des professionnels, commerçants et artisans Isséens accessible directement depuis le site web municipal - https://annuaire.issy.com - s'est enrichi de fonctionnalités permettant la prise de commande directe entre les consommateurs et leurs commerces préférés.

André SANTINI, maire d'Issy-les-Moulineaux,déclare : « Ce partenariat avec Solocal permet aux commerçants de profiter gratuitement d'une plateforme facile d'accès en leur offrant une visibilité plus forte. Nous serons constamment à leurs côtés pour les accompagner vers des solutions numériques et innovantes afin de conserver ce lien si précieux avec les habitants ».

C'est depuis cet outil que professionnels et commerçants mettent à jour leurs informations et activent le formulaire de commande ainsi que la messagerie instantanée.

Ainsi, il suffit, pour les entreprises, de créer leur compte sur l'application unique Solocal Manager - https://www.solocal.com/solocalmanager - aussi disponible depuis les stores mobiles, à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe. L'opération prend quelques minutes et donne accès à l'outil complet de gestion de sa visibilité sur le web.

Dès la mi-novembre, il sera également possible de prendre rendez-vous en ligne. Cela permettra de fluidifier le trafic en magasin dans le respect des règles sanitaires et de continuer de générer du chiffre d'affaires.

Pierre DANON, Président-Directeurgénéral de Solocal, s'est exprimé récemment dans les médias audiovisuels et dans la presse afin de réitérer l'importance que prend actuellement le digital dans la survie des commerces locaux qui, partout en France, traversent la crise sanitaire et font face à des situations de trésorerie extrêmement tendues : « Il faut aider les commerces de proximité à rouvrir de manière pérenne et structurelle et que cela tienne jusqu'au printemps. Pour cela le digital joue en effet un rôle fondamental. Il permet de faire du business pour tenir le choc. En tant qu'expert de la digitalisation des entreprises, avec une présence unique en région pour être au plus près des TPE et PME, Solocal répond à l'appel. Tout le monde doit se mobiliser. Déjà des communes s'engagent, comme Issy-les-Moulineaux,à valoriser tous ces commerces qui se sont digitalisés. »

À PROPOS

Ville d'Issy-les-Moulineaux

Ville en perpétuel mouvement, Issy-les-Moulineaux fait preuve de détermination et d'audace dans tous ses projets. Sous l'impulsion de son maire André Santini, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),70 000 habitants, est devenu un pôle numérique actif en France mais également à l'international.

Avant-gardiste, avec la présence d'entreprises innovantes (Microsoft, Cisco, Capgemini, Nestlé et bientôt Orange), Issy- les-Moulineaux s'est hissée au premier plan des « smart cities » dans le monde. C'est ainsi la seule ville française à avoir été classée trois fois dans le Top 7 Intelligent Communities.

Son crédo : mettre les nouvelles technologies au service des habitants afin d'améliorer la qualité de vie et l'efficacité des services publics.

www.solocal.com

Solocal est le partenaire digital de toutes les entreprises locales en France, que ce soit des ETI, TPE, PME ou grandes enseignes à réseaux. Notre mission : dynamiser la vie locale. Nous travaillons chaque jour à révéler le potentiel de toutes les entreprises en les connectant à leurs clients grâce à des services digitaux innovants. Nous conseillons 330 000 entreprises clientes présentes partout en France et les accompagnons pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence relationnelle, Site Internet, Publicité digitale). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes, et Ooreka, et nos partenaires Gafam*. Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public des services à très fortes audiences sur nos propres médias, notre data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale unique en France, nos partenariats privilégiés avec les acteurs du numérique et nos talents en matière de data, de développement et de marketing digital. Solocal est par ailleurs labellisé Digital Ad Trust.

* GAFAM : Google, Microsoft/Bing Facebook, Apple, Amazon.