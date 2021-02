SoLocal : Hervé Milcent nommé Directeur Général de Solocal

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 17 février 2021

Hervé Milcent nommé Directeur Général de Solocal

A l'issue d'un processus de sélection mené ces derniers mois, le conseil d'administration de Solocal a décidé de nommer Hervé Milcent Directeur Général de Solocal à compter du 6 avril 2021.A cette date, Solocal retrouvera une gouvernance dissociée, Pierre Danon redevenant Président du Conseil d'Administration.

L'expérience de transformations réussies et porteuses de croissance forte de Hervé Milcent, son attention à l'excellence opérationnelle, son sens client et innovation, ses qualités managériales reconnues, contribueront pleinement aux enjeux de Solocal de poursuite de l'amélioration de la satisfaction clients et d'accélération du déploiement de nouveaux services afin de renouer de façon pérenne avec une dynamique de croissance.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Hervé Milcent au sein de Solocal. J'ai la conviction qu'Hervé a toutes les qualités dont Solocal a besoin pour totalement révéler son potentiel et la pertinence du modèle construit ces dernières années. Il peut compter sur l'engagement de l'ensemble des collaborateurs de Solocal » déclare Pierre Danon, Président du Conseil d'Administration de Solocal.

« Je suis honoré et très enthousiaste à l'idée de rejoindre le Groupe Solocal. Au-delà de sa taille et de son histoire, je suis persuadé que Solocal a les atouts et le savoir-faire indispensables à son développement et son indiscutable leadership sur le marché. Je remercie Pierre Danon et le Conseil d'Administration de la confiance qu'ils me témoignent.»

précise Hervé Milcent.

Diplômé en Droit des Affaires, Hervé Milcent a débuté sa carrière chez Chronopost, nouvellement créé, au sein des équipes « opérations ». Il devient rapidement Directeur des Opérations de Dynapost puis de Médiapost, où il lance et développe des solutions de géomarketing et de distribution ciblée, acquérant ainsi une très grande maîtrise des enjeux de communication locale.

En 1998, Hervé Milcent rejoint le Groupe Arvato (Bertelsmann Group) en tant que Directeur Général en charge des opérations de la division Marketing Direct, qui deviendra leader français sous sa direction. Fort de ce succès porté par la richesse du portefeuille de services

lancés en France, y compris sous forme d'abonnements, Hervé Milcent étend ses responsabilités sur l'Europe du Sud, avant d'être promu au comité exécutif du Groupe pour piloter le déploiement de la solution « Group CRM Global ».

En 2014, après plus de 16 ans au sein du Groupe Arvato dédiés au développement et déploiement de services à destination des entreprises, Hervé Milcent est nommé CEO du Groupe Lyreco. Il y met en œuvre une stratégie de marketing catégorielle, repositionne l'offre du Groupe pour accélérer la croissance et pilote la refonte des infrastructures techniques et informatiques indispensables à la transformation « Phygitale » de l'entreprise. En 2020, il rejoint le Groupe Téléperformance en tant que Directeur Général France, Italie et Allemagne.

Le Conseil d'Administration remercie vivement Pierre Danon pour son engagement quotidien en assumant la direction générale pendant cette phase de transition et les transformations opérées pendant cette période.

A propos de Solocal -www.solocal.com

Solocal est le partenaire digital de toutes les entreprises locales en France, que ce soit des ETI, TPE, PME ou grandes enseignes à réseaux. Notre mission : dynamiser la vie locale. Nous travaillons chaque jour à révéler le potentiel de toutes les entreprises en les connectant à leurs clients grâce à des services digitaux innovants.

Nous conseillons 330 000 entreprises clientes présentes partout en France et les accompagnons pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence relationnelle, Site Internet, Publicité digitale). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes et Ooreka, et nos partenaires Gafam*. Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public des services à très fortes audiences sur nos propres médias, notre data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale unique en France, nos partenariats privilégiés avec les acteurs du numérique et nos talents en matière de data, de développement et de marketing digital. Solocal est par ailleurs labellisé Digital Ad Trust. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal

* GAFAM : Google, Microsoft/Bing Facebook, , Apple, Amazon.