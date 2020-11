SoLocal : Impact nettement plus limité du 2ème confinement sur l'activité du Groupe & maintien des ambitions 2020 et 2021

En effet, au printemps dernier, les trois premières semaines du confinement (semaines 12, 13 et 14) avaient enregistré des prises de commande Digitales inférieures de -68%,-78% et -61% par rapport aux mêmes semaines de l'année 2019, tandis qu'au titre des trois premières semaines du mois de novembre 2020 (semaines 45, 46 et 47) le groupe a enregistré des prises de commande Digitales1,2 comprises entre +5% et -25% par rapport aux mêmes semaines de l'année 20191,2.

Les mesures prises par le gouvernement dans le cadre du « reconfinement » en France sont très différentes de celles du premier confinement qui a eu lieu en mars, avril et mai 2020. Solocal a immédiatement proposé des services additionnels et a noué de nouveaux partenariats locaux pour accompagner les commerces fermés. Ainsi, l'impact sur l'activité du groupe est nettement inférieur à celui constaté au printemps 2020, avec une baisse des ventes1,2 sur le mois de novembre4 2020 de l'ordre de -10% par rapport à la même période en 2019.

Pour rappel, au 30 septembre 2020, sur la base des meilleures estimations du management, le déversement du carnet de commande en chiffre d'affaires avait été annoncé à 62% sur l'année 2021 et 7% sur 2022. A la lumière de l'environnement actuel et de plus amples analyses du management, ce tauxaétéréévaluéautourde60%sur2021 et de 10% sur 2022. Cette révision n'a aucune incidence sur les montants de carnet de commandes Digital communiqués (293 millions d'euros au 30 septembre et 279 millions d'euros au 31 octobre 2020).

Notes

A périmètre comparable. Les chiffres 2019 et 2020 sont retraités des chiffres de la filiale QDQ, cédée le 28 février 2020 Ventes Digital, périmètre Solocal SA, en valeur et nettes des annulations

3Sur la base des ventes nettes des annulations. Carnet de commandes à la clôture = Carnet de commande à l'ouverture + Ventes du trimestre - Chiffre d'affaires du trimestre

4 le mois de novembre inclut les 3 semaines 45, 46 et 47 ainsi que le dimanche 1er novembre 2020

Définitions

Ventes: Prises de commande réalisées par la force de vente, devant donner lieu à une prestation effectuée par le Groupe pour ses clients

Carnet de commandes: Le carnet de commandes correspond à la part du chiffre d'affaires restant à reconnaître au 31 octobre 2020 sur les commandes de ventes telles que validées et engagées par les clients. S'agissant des produits en abonnement, seule la période d'engagement en cours est considérée.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations à caractère prospectif. Les déclarations prospectives sont fondées sur les croyances, hypothèses et attentes actuelles concernant la performance future de Solocal Group, et prennent en compte toutes les informations actuellement disponibles. Bien que la direction de Solocal Group estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à différents risques et incertitudes, la plupart étant difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle de Solocal Group, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives.

A propos de Solocal - www.solocal.com

Solocal est le partenaire digital de toutes les entreprises locales en France, que ce soit des ETI, TPE, PME ou grandes enseignes à réseaux. Notre mission : dynamiser la vie locale. Nous travaillons chaque jour à révéler le potentiel de toutes les entreprises en les connectant à leurs clients grâce à des services digitaux innovants.

Nous conseillons 330 000 entreprises clientes présentes partout en France et les accompagnons pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence relationnelle, Site Internet, Publicité digitale). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes et Ooreka, et nos partenaires Gafam*. Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public des services àtrès fortes audiences sur nos propres médias, notredata géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale unique en France, nos partenariats privilégiés avec les acteurs du numérique et nos talents en matière de data, de développement et de marketing digital. Solocal est par ailleurs labellisé Digital Ad Trust. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal

* GAFAM : Google, Microsoft/Bing Facebook, , Apple, Amazon.