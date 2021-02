SoLocal : Les 6 fonctionnalités clés d'un outil de prise de rendez-vous en ligne

Pour les salons de coiffure et les instituts de beauté, la prise de rendez-vous en ligne est un indispensable ! Un agenda 100 % digitalisé représente beaucoup d'avantages pour votre activité et pour vos clients. Téléchargez notre guide pratique pour découvrir les conseils de nos experts et les 6 fonctionnalités clés d'un outil de prise de rendez-vous en ligne !

Il est temps de remplacer votre agenda papier par un agenda en ligne ! Le premier avantage ? Vous améliorez votre présence sur Internet et élargissez votre audience en diffusant votre parcours de prise de rendez-vous en ligne sur des sites comme Google My Business, Facebook ou encore PagesJaunes.

L'agenda en ligne apporte aussi du confort et une tranquillité d'esprit. Terminé le téléphone qui sonne tout au long de la journée et qui vous dérange en clientèle ! Avec un accès ouvert sur internet, vos clients prennent leur rendez-vous 24h/7j en toute autonomie et votre agenda se remplit tout seul, même en dehors des horaires d'ouverture !

Cet outil digitalisé est aussi un super outil de pilotage RH car il vous permet d'organiser votre activité et d'optimiser les plannings de vos collaborateurs. Pour profiter pleinement de cet avantage, il existe plusieurs fonctionnalités clés à activer. Lesquelles ? Téléchargez sans attendre notre fiche pratique pour les découvrir !

Un agenda multi-diffusé : vos parcours pour alimenter votre planning doivent être présents sur les sites et réseaux sociaux aux plus fortes audiences.

Le mode « Ressource » : créez un agenda dédié aux équipements pour réserver le bon matériel avec le bon collaborateur sur un créneau horaire, en quelques clics.

Le mode « forfait » : regroupez la prise de rendez-vous de plusieurs prestations liées en un seul rendez-vous (exemple : coupe + couleur + brushing).

Le « temps de pose » : avis aux coiffeurs ! Prenez en compte dans vos agendas les temps de pose dans les prestations de coloration pour laisser ouvert ces créneaux à d'autres rendez-vous.

Les notifications de rappel : un système de rappel automatique, par SMS ou par email, divise par 5 le nombre de rendez-vous non honorés. Pensez-y !

Un agenda personnalisé et collaboratif : faites-en un outil de travail performant pour vos collaborateurs et améliorez votre relation client.

Les fonctionnalités d'un outil de prise de rendez-vous en ligne sont multiples, et les avantages sont nombreux ! Pour en savoir plus et découvrir les conseils de nos experts, téléchargez notre guide pratique et profitez de tous les bénéfices pour les professionnels de la beauté d'un agenda digitalisé !