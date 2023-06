SoLocal : Modalités de réunion et mise à disposition des informations relatives à l'Assemblée Générale Mixte du 29 Juin 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 8 juin 2023

Modalités de réunion et mise à disposition des informations relatives à l'Assemblée Générale Mixte du 29 Juin 2023

Documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2023 et modalités de réunion

Solocal Group avise les actionnaires des modalités de mise à disposition des documents préparatoires relatifs à l'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) de ses actionnaires qui se tiendra le jeudi 29 juin 2023 à 9h30 au siège social de la Société (204, Rond-point du Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt).

Les documents et informations préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte et visés à l'article R. 22- 10-23 du Code de commerce (en ce compris les informations visées à l'article R. 225-83 du Code de commerce) sont disponibles sur le site internet de la Société et tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et règlementaires. Les actionnaires sont invités à prendre connaissance de ces informations.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO du 5 mai 2023. L'avis de convocation comportant les modalités de participation à l'Assemblée Générale Mixte ainsi que l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions définitifs seront publiés au BALO et dans le journal d'annonces légales du 14 juin 2023. L'ordre du jour et les projets de résolutions définitifs ainsi que les rapports du Conseil d'administration sur les projets de résolutions sont disponibles sur le site internet de la société.

L'Assemblée Générale Mixte fera l'objet d'une diffusion vidéo et audio en direct via le lien https://channel.royalcast.com/solocalfr/#!/solocalfr/20230629_1et sera disponible en différé en vidéo sur le site internet de la société (www.solocal.com - Investisseurs - Publications Financières - Assemblées générales).

A propos de Solocal - www.solocal.com

Premier acteur français du marketing digital, Solocal est le premier partenaire de toutes les entreprises locales, que ce soit des ETI, TPE, PME, mais aussi des grandes enseignes à réseaux ou des collectivités. Sa mission : dynamiser la vie locale. Chaque jour, Solocal conseille 281 000 entreprises clientes présentes partout en France et les accompagne pour booster leur activité. Solocal travaille à révéler le potentiel de toutes les entreprises en les connectant à leurs clients grâce à des services digitaux innovants (Présence relationnelle avec une gamme d'offres Connect, Site Internet et sites de e-commerces, Publicité digitale) et qu'elles peuvent piloter en toute autonomie via l'app Solocal Manager. Solocal se tient également aux côtés des internautes et mobinautes pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes et Ooreka. Le Groupe met ainsi à la disposition des professionnels et du grand public des services à très fortes audiences sur ses propres médias (21 millions de VU/mois), de la data géolocalisée, des plateformes technologiques évolutives, une couverture commerciale unique en France, des partenariats privilégiés avec les acteurs du numérique comme les Gafam. Engagé dans une stratégie sociétale et environnementale depuis 2013, Solocal adhère aux objectifs de développement durable des Nations Unies et est certifié bronze par Ecovadis et argent par Gaïa Ethifinance.