SoLocal : Notre sélection de Ebooks pour bien finir l'année !

La période des fêtes est souvent l'occasion de dresser un bilan de l'année écoulée... Et côté business, on vous a pas mal précisé cette année encore que, pour développer votre entreprise, il était important de faire du digital votre meilleur allié et de maîtriser - dans les grandes lignes - les leviers pour y arriver ! Pour les retardataires ou les débordés, on vous propose la sélection de nos ebooks indispensables pour mettre toutes les chances de votre côté pour permettre à votre entreprise de se développer grâce à Internet !

Être présent en ligne sur des plateformes comme Google My Business, Facebook ou PagesJaunes, c'est un bon début…

Mais avoir un site Internet professionnel à votre image, c'est aujourd'hui essentiel ! Vous enrichissez votre visibilité en ligne avec une vitrine accessible 24h/24, 7j/7 par tous et depuis n'importe où dans le monde.

Qui plus est : avoir un site performant, c'est ce qui fera la différence pour acquérir de nouveaux clients !

Vous découvrirez dans notre ebook pourquoi avoir un site internet professionnel est essentiel pour votre activité, ainsi que toutes astuces pour vous aider à atteindre un super niveau de performance en ligne.

Pour générer plus de trafic (et donc plus de business) sur votre site, la solution passe par un meilleur référencement naturel.

Le référencement naturel, n'est pas qu'une affaire de technique, de codes HTML ou de construction des URL, mais ça passe aussi par du contenu pertinent qui apportent les bonnes réponses aux questions que se posent les internautes.

Dans cet ebook, nous aborderons le fonctionnement du référencement sur internet, les bonnes pratiques à appliquer et la manière de bien choisir ses mots-clés pour un contenu le plus pertinent possible !

Pour faire de votre site internet une véritable source de génération de business, toute une série de bonnes pratiques sont à appliquer lors de son lancement et de règles d'optimisation à respecter tout au long de son exploitation.

Référencement naturel, aspects techniques, pertinence des contenus, mises à jour récurrentes ou encore expérience utilisateur optimisée... Tous ces aspects doivent être pensés et intégrés à votre site web.

Téléchargez notre check-list précise pour ne louper aucun élément important !

En tant que professionnel, être présent sur Internet (via un site Internet et les réseaux sociaux), c'est la base pour exister face à vos concurrents. Mais quand on sait que sur Google, 80% des clics se font sur les 5 premiers résultats : être visible, c'est nettement mieux !

La promesse du référencement payant ? Vous faire apparaître plus haut sur les moteurs de recherche, et viser les premières places pour générer plus de clics, plus de trafic, plus de contact !

Notre E-book aborde tous les conseils pour lancer votre première campagne de référencement payant, comprendre les différentes formes de référencement payant et faire du référencement payant la solution idéale pour vous rendre visible sur Internet !

Le référencement payant, plus souvent nommé « SEA » ou « search payant », permet de donner un coup de boost pour générer des nouveaux contacts ou clients rapidement.

Comment ? Grâce aux annonces qui remontent en tête de liste des moteurs de recherche, votre visibilité est renforcée auprès de cibles très intentionnistes ! Mais bien gérer ses campagnes demande du temps et une bonne maîtrise des fonctionnalités de la plateforme publicitaire Google Ads.

Vous trouverez dans cet ebook l'ensemble de nos conseils pour réaliser des campagnes de référencement payant performantes sur Google, éviter les pièges et générer du trafic qui se transforme en chiffre d'affaires !

Voilà ! Vous avez découvert notre sélection de Ebooks à télécharger absolument, et vous faire une première idée de l'importance d'avoir un site internet et de générer du trafic grâce au référencement payant... Pour découvrir l'ensemble de nos contenus, n'hésitez pas à faire un tour sur l'ensemble des Ressources de notre Hub !

Je visite le Hub de Ressources !