SoLocal : Résultats de l'Augmentation de Capital avec maintien du DPS 2020 Télécharger le PDF

Réalisationdel'AugmentationdeCapitalavec maintiendu DPS

A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 29 septembre 2020, le nombre d'Actions Nouvelles souscrites à titre irréductible et à titre réductible s'est élevé à 4.763.176.572 actions, représentant un montant de souscription de 142,89 millions d'euros correspondant

(i) 2.821.511.685 actions, représentant une souscription de 84.645.350,55 € (prime d'émission incluse), souscrites à titre irréductible et réductible en espèces et (ii) 1.941.664.887 actions, représentant unesouscriptionde58.249.946,61 €(primed'émissionincluse), souscrites à titre irréductible par compensation de créances par GoldenTree et Financière de la Clarée .

Par conséquent, la Société a décidé ce jour d'appeler les engagements de souscription pris par les porteurs d'Obligations conformément aux termes du Plan Modifié afin de solliciter leur souscription à l'Augmentation de Capital avec maintien du DPS à hauteur des 6.435.410.357 Actions Nouvelles non souscrites, représentant un montant de souscription total de 193.062.310,71 euros à libérer (i) en espèces à hauteur de 939.609,78 € (soit 31.320.326 Actions Nouvelles) afin de sécuriser un apport en espèces d'au moins 85 millions d'euros (nets de la Commission de Soutien) et (ii) par compensation avec leurs créances au titre des Obligations à hauteur de 192.122.700,93 € (soit 6.404.090.031 Actions Nouvelles).

Utilisation du produit

L'émission des Actions Nouvelles a permis de dégager pour la Société un produit brut en

espècesd'environ85,58millionsd'euros.

Le produit de cet apport en espèces sera mis au service des besoins opérationnels2 de la Société impactés par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, aux décaissements des indemnités du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de 2018 sur le dernier trimestre 2020, aux décaissements liés à l'extension du congé de mobilité mis en œuvre en 2019, et au paiement des frais de transaction, des frais administratifs et juridiques et de la Commission de Soutien.

Les souscriptions par voie de compensation de créances, d'un montant de 250.372.653,47 euros, réduisent à due concurrence le montant de la dette obligataire de la Société.

2 Le besoin de liquidité total sur les 18 prochains mois s'élève à 120 millions d'euros : 75 millions d'euros de besoin de liquidité opérationnel (dont 25 millions d'euros relatifs aux décaissements des indemnités du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de 2018 sur le dernier trimestre 2020 et aux décaissements liés à l'extension du congé de mobilité mis en œuvre en 2019), 20 millions d'euros de passif fiscal et social constitué pre-Covid, environ 18 millions d'euros de frais de transaction (dont la rémunération du coordinateur global et teneur de livre associé et du chef de file et teneur de livre associé) et 10 millions d'euros pour gérer la saisonnalité de la trésorerie. Le solde des besoins de liquidité de la Société est couvert par le Prêt Atout de 16 millions d'euros conclu par la Société en août 2020 et les Nouvelles Obligations de 17,7 millions d'euros émises le 14 août 2020.

