SoLocal : Stéphanie Zeppa nommée Chief Technology Officer (CTO) de Solocal

A compter du 1er octobre 2021, Stéphanie Zeppa rejoint le Comité Exécutif de Solocal en qualité de Chief Technology Officer (CTO). Sous la direction d'Hervé Milcent, CEO de Solocal, elle sera en charge de l'ensemble de la Direction des systèmes d'information, de la consolidation du modèle 100% cloud et de la Recherche & Développement au sein du groupe

De formation ingénieur (Hautes Études d'Ingénieur à Lille), Stéphanie Zeppa, âgée aujourd'hui de 48 ans, a débuté sa carrière au sein de différents postes d'expertise en Système d'Information : gestion de projet, opérations et management au sein des sociétés Chanel, France Télécom, Lucent et UPC (aujourd'hui SFR).

C'est en 2007 qu'elle prend la Direction de la Performance de Docaposte (bNum du Groupe La Poste), en charge de projets transverses. Plus précisément, elle gère les plans de performance, la mesure de leur efficacité y compris en termes d'organisation, le pilotage de projets de transformation, le Business Continuity opérationnel et SI, la mise en place des processus de l'entreprise qu'elle fait certifier.

11 ans plus tard, elle rejoint le Comité de direction France de la société Transdev et occupe, depuis 2018, la fonction de Directrice Performance, Transformation et Systèmes d'Information.

Parallèlement à la Direction Achats, dont elle améliore la performance dès 2018 via une transformation digitale et organisationnelle, Stéphanie Zeppa crée et dirige la DSI France et la « Fabrique Digitale ». Parmi ses réalisations, sont à noter la refonte de SI métiers en mode agile visant par exemple à interconnecter les 24 000 conducteurs, l'introduction du lean management dans les pratiques opérationnelles, l'amélioration de la qualité de service du SI, la définition du schéma directeur du SI, le traitement de l'obsolescence technique.

Dès sa prise de fonction chez Solocal, Stéphanie Zeppa aura pour responsabilité de développer et renforcer les plateformes de services digitaux du Groupe (Présence, Sites Web, Data Programmatique, etc.) et les médias (PagesJaunes, Ooreka.). Elle veillera ainsi à optimiser la qualité de services proposée aux clients et aux utilisateurs du groupe, tout en garantissant leur évolutivité.

Au-delà de ces démarches opérationnelles, elle coordonnera la mise en œuvre de partenariats stratégiques IT noués avec les acteurs clés du marché. Pour renforcer la nouvelle proposition de valeur de Solocal, elle aura aussi pour priorités une meilleure exploitation de la Data du Groupe au service des offres digitales et du pilotage de l'entreprise, le développement de nouvelles expériences digitales BtoB et BtoC avec un focus « Mobile First », l'accélération de l'utilisation de l'IA pour améliorer la performance des produits et la transformation des systèmes internes.

L'arrivée de Stéphanie Zeppa à la tête des Systèmes d'Information de Solocal répond à l'objectif stratégique de constituer une équipe à la très haute expertise, partageant les valeurs engageantes que sont le travail en équipe, la transversalité, l'excellence client et la modernité d'un management/leadership efficace et innovant.

Stéphanie Zeppa, CTO de Solocal :

« La perspective de contribuer à la transformation SI de Solocal est d'autant plus stimulante que nous traversons aujourd'hui une période de profonds changements sur notre marché. Solocal, en tant qu'acteur majeur du numérique français, dispose d'un grand potentiel technologique que nos équipes auront à cœur d'exploiter. Rejoindre le Comité Exécutif pour mener cette mission est le début d'une très belle aventure humaine et intrapreneuriale. »

Hervé Milcent, Directeur général de Solocal :

« Je suis impatient d'accélérer la transformation du SI de l'entreprise en m'appuyant sur l'expertise de Stéphanie Zeppa. Au cœur de l'entreprise et de nos solutions digitales, les évolutions technologiques à venir sont autant d'opportunités à saisir pour être encore plus agiles, plus performants dans l'accompagnement de nos commerciaux et de nos clients. Il s'agit d'apporter des réponses originales pour renforcer notre statut de leader de la digitalisation de toutes les entreprises en France. »



