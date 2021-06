SoLocal : Nomination du Président du CA, confirmation de l'objectif d'EBITDA 2021 et mise à jour des prévision...

Philippe Mellier est le Président Exécutif de Fraikin depuis 2018 et a mené une profonde transformation du leader de la location de véhicules industriels et utilitaires en Europe en restaurant sa profitabilité et en développant les services à valeur ajoutée notamment dans le domaine des services digitaux et télématiques. En 2020, Philippe a mené l'acquisition de Via Location afin d'accroître la présence européenne de Fraikin.

Je suis honoré de rejoindre le conseil de Solocal pour cette nouvelle phase. La relation de proximité de Solocal avec 314 000 clients partout en France est un atout clé pour créer de la valeur pour nos clients comme pour nos actionnaires. Hervé Milcent peut compter sur tout mon soutien et sur celui du Conseil pour approfondir et accélérer le travail engagé

Philippe Mellier apportera au Conseil et à la société son expérience de gouvernance et d'animation d'une base actionnariale diversifiée. Son expérience opérationnelle de transformation, de recherche de performance et d'agilité ainsi que son attention au client et à l'évolution des usages comme moteurs de la croissance sont en parfaite adéquation avec les enjeux de Solocal.

Le Conseil d'administration a le plaisir d'annoncer la cooptation de PhilippeMellier en tant qu'administrateur en date du 30 juin 2021 et sa désignation en tant que Président du Conseil à cette date, ce que Monsieur Mellier a d'ores et déjà accepté. Cette nomination sera soumise à la ratification de la plus proche assemblée générale ordinaire de la société.

Philippe Mellier est diplômé de l'ENSTA et de l'INSEAD. Il a commencé sa carrière chez Ford où il est devenu Vice-Président Marketing, Ventes et Services pour Ford of Europe. C'est en 2000 qu'il a été nommé Président-Directeur Général de Renault Trucks. En 2003, il a rejoint Alstom. En tant que Vice-Président Exécutif d'Alstom et Président d'Alstom Transport, il a joué un rôle clé dans le redressement du Groupe jusqu'en 2011. Il a alors rejoint De Beers en qualité de Directeur Général du Groupe jusqu'en 2016 et a mené une transformation profonde du géant du diamant afin de faire face à la transformation rapide du marché et remettant le client au cœur de la stratégie.

Point sur l'activité

Dans le prolongement de la nomination de Philippe Mellier en tant que Président du Conseil d'administration, et comme il est d'usage lors de la prise de fonction d'un nouveau directeur général, le Management procédera d'ici à la fin du troisième trimestre à une revue stratégique afin :

De tenir compte d'une période de crise sanitaire plus longue qu'anticipée en mai

2020 et du retard pris dans la transformation de son organisation pour s'adapter à son nouveau modèle et leurs conséquences sur le niveau de prise de commandes ;

Le groupe Solocal précise qu'il a enregistré un niveau de prise de commandes cumulé à fin juin 2021 inférieur à ses attentes notamment pendant la période de confinement du mois d'avril 2021. L'impact anticipé sur l'objectif interne de la société en termes de chiffre d'affaires pour 2021 reste limité et ce d'autant plus que le modèle abonnement est désormais déployé depuis plus d'un an. Il sera compensé par des optimisations de coûts.

Le Groupe confirme ainsi son objectif d'atteinte d'un EBITDA 2021 de l'ordre de 120m€.

