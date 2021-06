SoLocal : Présidence du Conseil d'administration de Solocal

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 2 juin 2021

Présidence du Conseil d'administration de Solocal

Après 4 ans comme Président du Conseil d'administration de Solocal et 6 mois comme Président Directeur Général entre le 4 octobre 2020 et le 6 avril 2021, Pierre Danon a fait part au Conseil d'administration de Solocal de son intention de démissionner de la Présidence du Conseil et de son mandat d'administrateur. Cette démission interviendra avec une date d'effet au 30 juin 2021. Un processus de sélection est en cours, dont le conseil anticipe qu'il aboutisse dans ce calendrier.

Après 18 mois particulièrement intenses, dans un contexte de pandémie, de restructuration financière puis d'intérim de la Direction générale, il est temps pour moi de me consacrer à d'autres projets. J'ai toute confiance dans le nouveau Directeur général, Hervé Milcent, à qui je souhaite donner les coudées franches. L'ensemble des équipes de Solocal est mobilisé pour la réussite de l'entreprise et je suis fier d'avoir animé cette

équipe. Solocal a beaucoup évolué depuis 4 ans et est ainsi devenue une société 100% digitale. Je suis convaincu qu'Hervé, avec le soutien du Conseil d'administration, saura conduire les chantiers encore nécessaires pour une création de valeur durable » déclare Pierre Danon.

Le Conseil d'administration tient à remercier chaleureusement Pierre Danon et son profond engagement pour Solocal. Il a joué un rôle crucial dans l'assainissement de la situation financière de la société, dans l'évolution de l'offre de services et en faisant de l'excellence opérationnelle et de la qualité du service client des priorités.

Solocal est le partenaire digital à la fois de toutes les entreprises locales en France, que ce soit des ETI, TPE, PME, mais aussi des grandes enseignes à réseaux ou des territoires. Notre mission : dynamiser la vie locale. Nous travaillons chaque jour à révéler le potentiel de toutes les entreprises en les connectant à leurs clients grâce à des services digitaux innovants.

Nous conseillons 314 000 entreprises clientes présentes partout en France et les accompagnons pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence relationnelle avec nos offres Connect, Site Internet et sites de e-commerces, Publicité digitale) ou encore notre app Solocal Manager pour piloter en toute autonomie sa visibilité sur Internet. Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes et Ooreka, et nos partenaires Gafam*. Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public des services à très fortes audiences sur nos propres médias (21M VU pour PagesJaunes), notre data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale unique en France, nos partenariats privilégiés avec les acteurs du numérique et nos talents en matière de data, de développement et de marketing digital. Solocal est par ailleurs labellisé Digital Ad Trust. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal

* GAFAM : Google, Microsoft/Bing Facebook, Apple, Amazon.