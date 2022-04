Solocal : Chiffre d'affaires T1 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 27 avril 2022

Poursuite du déploiement du plan stratégique et objectifs maintenus pour l'année 2022 malgré un chiffre d'affaires et une activité commerciale sur le premier trimestre 2022 légèrement en deçà des attentes

Premier trimestre 2022 : baisse du chiffre d'affaires de -4,8%, une performance légèrement inférieure à la baisse anticipée - - Chiffre d'affaires de 101,5 millions €, soit -4,8% vs. T1 2021 et -3,6% vs. T4 2021 Légère érosion du parc clients1 à 304 000 clients, vs. 309 000 au 31 décembre 2021, comme anticipé - - Stabilité de l'ARPA2 à environ 1 360 € vs. 1 370 € au 31 décembre 2021 Churn contenu à 13,7% vs. 12,8% en 2021 - Carnet de commandes stable à 242,6 millions € au 31 mars 2022 (vs. 243,5 millions € au 31 décembre 2021) - Chiffre d'affaires déjà sécurisé de 286,2 millions € pour l'année 2022, au 31 mars 2022 Perspectives 2022 - Poursuite du déploiement du plan stratégique en ligne avec la feuille de route annoncée : o Renforcement significatif de la force commerciale terrain (140 « hunters » fin mars 2022 vs. 89 à fin décembre 2021, soit +57% en un trimestre) et de la formation des nouveaux entrants o Totalité des postes de management commercial terrain pourvue o Application du nouveau plan de rémunération des forces commerciales terrain à compter du 1er janvier 2022 o Lancement de la nouvelle Application PagesJaunes

- Confirmation des objectifs 2022 tenant compte d'un niveau d'activité commerciale en deçà des attentes, d'un contexte économique incertain et tout en poursuivant la maîtrise des coûts.

A l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2022, Hervé Milcent, Directeur général de Solocal, déclare :

« Le chiffre d'affaires du premier trimestre ressort en léger repli comme anticipé du fait des prises de commandes qui étaient enregistrées en fin d'année. Il est néanmoins pondéré par plusieurs évolutions encourageantes qui nous confortent dans notre feuille de route.

Stabilité de l'ARPA et du carnet de commandes, maîtrise du churn, chiffre d'affaires sécurisé: tous ces indicateurs sont restés encadrés et nous permettent de confirmer notre objectif annuel : stabiliser notre performance financière par rapport à 2021. Surtout, ce début d'année nous a permis d'avancer dans l'exécution de notre plan stratégique avec en ligne de mire la volonté de renforcer notre conquête commerciale tout en maintenant une solide discipline de gestion. Nous ne nous sommes que récemment engagés dans cette nouvelle orientation stratégique, aussi les bénéfices de ces actions seront logiquement progressifs. »

________________________________________________________________________

Les informations financières trimestrielles présentées dans ce communiqué de presse ne sont pas auditées. Les indicateurs de performance financière sont commentés sur le périmètre des activités poursuivies. Les éléments financiers non audités présentés dans ce communiqué pour le premier trimestre 2021 sont révisés à la lumière du périmètre des activités au 31 mars 2022.

________________________________________________________________________

1. Analyse du chiffre d'affaires et du carnet de commandes

Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2022 s'élève à 101,5 millions d'euros, soit une baisse de -5,2 millions d'euros (-4,8%) par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 et une baisse de 3,7 millions d'euros (-3,6%) par rapport au chiffre d'affaires du trimestre précédent (quatrième trimestre 2021).

Compte tenu des niveaux de ventes3 enregistrées sur les périodes précédentes, Solocal avait anticipé une très légère baisse du chiffre d'affaires au premier trimestre 2022. Cette légère baisse d'environ 5 millions d'euros par rapport au premier trimestre 2021 résulte de l'effet :

- de la diminution du parc clients1 de -1,6% en lien avec la légère augmentation du taux de churn sur le trimestre,

- d'un mix produit défavorable (avec plus de sites Essentiel et moins de produits Booster Contact),

- de la comptabilisation d'un élément non récurrent d'annulation de chiffre d'affaires de sites internet (-0,7 millions d'euros).

Le carnet de commandes est quant à lui stable à 242,6 millions d'euros au 31 mars 2022, (-0,4% par rapport au 31 décembre 2021). Cette stabilité s'explique par des ventes3 au premier trimestre 2022 en ligne avec le chiffre d'affaires reconnu sur la même période.

En millions d'euros 31/12/2021 31/03/2022 Variation Carnet de commandes Digital 243,5 242,6 -0,4%

Le carnet de commandes de 242,6 millions d'euros se déversera en chiffre d'affaires à hauteur d'environ 76% sur le reste de l'année 2022, environ 15% sur le premier semestre 2023 et environ 9% ensuite.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 se décompose de la façon suivante :

En millions d'euros 2020 2021 T1 2021 T1 2022 Variation Répartition Connect 108,5 126,5 31,1 36,2 +16,6% 29,7% Booster 258,5 238,3 59,9 50,1 -16,4% 55,0% Sites Internet 65,8 63,2 15,7 15,2 -3,2% 15,3% Chiffre d'affaires total 432,8 428,0 106,6 101,5 -4,8% 100%

L'activité Connect qui regroupe les activités de Présence Digital représente 30% du chiffre d'affaires du premier trimestre 2022. Elle est en hausse de +16,6% par rapport au premier trimestre 2021, portée par l'offre de rétention proposée aux clients et une légère hausse tarifaire.

L'activité Booster qui regroupe les activités liées à la publicité représente 55% du chiffre d'affaires du premier trimestre 2022. Elle affiche une baisse de -16,4% sur le premier trimestre 2022, provenant (i) d'une activité plus faible du segment grands comptes, pour lequel une nouvelle offre sera déployée à compter du troisième trimestre 2022 et (ii) un taux de churn relativement plus important.

L'activité Sites Internet qui regroupe l'ensemble des gammes de sites vendus (Essentiel, Premium, Privilège) représente 15% du chiffre d'affaires du premier trimestre 2022. Elle est en baisse de -3,2% par rapport au premier trimestre 2021 notamment à la suite de remises commerciales octroyées sur les frais de création.

2. Parc clients, churn et ARPA

Le parc clients1 de Solocal a évolué de la manière suivante au premier trimestre 2022 :

T1 2021 T1 2022 Variation FY 2021 Parc Clients Groupe - BoP (a) 315k 309k -6k 315k + Acquisitions 13k 9k -4k 43k - Churn -14k -14k +0k -49k Parc Clients Groupe - EoP (a) 314k 304k -10k 309k Variation nette BoP - EoP -1k -5k - -6k Churn(b) - en % 16,7% 13,7% - 12,8% ARPA Digital(c) 1 321 1 362 3,1% 1 369 (a) BoP = début de période / EoP = fin de période

(b) Churn : Nombre de clients perdus au cours des 12 mois précédents, divisé par nombre de clients à l'ouverture,

(c) ARPA calculé en chiffres d'affaires rapporté à la moyenne du parc clients EoP sur les 12 derniers mois, périmètre Groupe

Le parc clients1 Groupe s'élève à 304 000 clients au 31 mars 2022, en légère baisse (-1,6%) par rapport au 31 décembre 2021. Elle résulte :

- d'un niveau d'acquisition de nouveaux clients inférieur aux attentes et au T1 2021 (- 4 000 clients) en attendant les premiers effets positifs des mesures de refonte de l'approche commerciale,

- d'un nombre de clients perdus (-14 000 clients) similaire à celui du T1 2021.

Le taux de churn(b) du Groupe ressort en légère augmentation à 13,7% au 31 mars 2022 par rapport au 31 décembre 2021 (12,8%) mais toujours maitrisé et significativement inférieur à celui du premier trimestre 2021 (16,7% au 31 mars 2021). Cette maitrise du churn provient essentiellement de la baisse du churn sur l'offre Connect, offre de Présence Digitale, et de l'amélioration de la rétention clients.

L'ARPA Groupe2 atteint 1 362 € sur le premier trimestre 2022, soit stable par rapport à l'ARPA2 sur l'année 2021 (1 369 €) et en hausse de +3,1% par rapport au premier trimestre 2021 (1 321 €). Cette légère hausse de l'ARPA2 provient de la légère hausse tarifaire sur l'offre Connect au cours de l'année 2021 et d'un ARPA2 d'acquistion (ARPA relatifs aux nouveaux clients) plus élevé.

3. Autres indicateurs opérationnels de performance

Les autres indicateurs opérationnels de performance de Solocal au premier trimestre 2022 sont les suivants :

T1 2021 T1 2022 Variation 2020 FY 2021 Ventes en abonnement - en % des ventes 89% 96% +7 pts 81% 89% % des ventes en tacite reconduction 23% 42% +18 pts 11% 32% Indicateur de croissance 3% 7% +5 pts - - Trafic : nombre de recherches total 408 385 -5,9% 1 670 1 654 PagesJaunes - en millions

L'indicateur « % des ventes en abonnement4 » ne sera plus communiqué à compter du T2 2022, compte tenu de la perte de pertinence de cet indicateur.

Le chiffre d'affaires est désormais constitué de ventes3 dans leur première période d'engagement (58% sur le premier trimestre 2022) et de ventes3 ayant déjà fait l'objet d'une tacite reconduction (42% sur le premier trimestre 2022). Ces taux étaient respectivement de 68% et 32% sur l'année 2021.

L'audience de Solocal se mesure désormais en nombre de recherches. Le nombre de recherches est en baisse de -5,9% et s'établit à 385 millions au premier trimestre 2022 contre 408 millions au premier trimestre 2021. Solocal a lancé la nouvelle application « PagesJaunes » en décembre 2021 et va augmenter ses investissements marketing afin de valoriser aux yeux de ses clients et du public la valeur ajoutée de PagesJaunes et d'augmenter le trafic.