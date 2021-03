Solocal : achève sa migration vers plusieurs clouds publics grâce à Linkbynet

COMMUNIQUE DE PRESSE Le 31 mars 2021 Solocal achève sa migration vers plusieurs clouds publics en quelques mois grâce à l'expertise multi-cloud de Linkbynet La vague du digital a poussé de nombreuses entreprises à adhérer au cloud, qui favorise la réduction des coûts et l'optimisation de la performance. Solocal a ainsi mis en œuvre un grand plan de transformation vers le cloud public lui permettant de gagner en agilité, en fiabilité et en sécurité. Avec 2,4 milliards de visites par an sur ses medias propriétaires (dont PagesJaunes) et 315 000 clients accompagnés chaque jour dans leur digitalisation grâce à des solutions digitales efficaces (présence relationnelle, sites internet, publicité en ligne), Solocal a souhaité moderniser son infrastructure en migrant une grande partie de son parc informatique vers deux clouds publics, Microsoft Azure et Google Cloud. Son système d'information était jusqu'alors constitué de serveurs OnPremise. Linkbynet a conseillé Solocal tant sur le choix du fournisseur Cloud que sur la réalisation de la transformation : Microsoft Azure a été sélectionné pour le premier lot (applications & infrastructures) et Google Cloud Platform pour les deux autres (PagesJaunes Digital et Business Intelligence). Pour mener à bien ce projet d'envergure, Solocal s'est appuyé sur des critères d'expérience, d'expertise, de flexibilité et de tarif qu'offre Linkbynet, faisant ainsi de ce cas client le témoignage d'une diversification réussie ! En à peine 18 mois, Solocal achève avec succès sa transformation digitale vers le multi cloud impliquant dans nos équipes IT la mobilisation de 10 000 jours-homme pour accomplir cette prouesse technologique. Grâce à ce partenariat avec Linkbynet dans le cadre de notre projet Move To Cloud, Solocal prouve qu'une entreprise peut réaliser sa migration vers le cloud en quelques Communiqué de presse - Linkbynet 31/03/2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE mois seulement, pour bénéficier d'infrastructures plus agiles et plus souples, et ainsi réussir sa transformation digitale. » déclare Arnaud Defrenne, CTO & CIO du Groupe Solocal La migration vers le cloud public de Solocal leur permet désormais d'être autonome et d'assurer la disponibilité et la performance de leur service. Les délais de réponse des services aux clients se sont considérablement améliorés, tout comme le temps de réponse du traitement des données. Ce qui prenait parfois deux jours dans les centres de données est maintenant livré en deux heures ! Ce partenariat est un vrai succès pour Linkbynet et pour Solocal. Une mission qui atteste une fois de plus notre expertise du multi-cloud et notre capacité à comprendre les besoins stratégiques et techniques de nos clients. Ce succès est aussi la démonstration de l'agilité et de la capacité d'innovation de Linkbynet. Un timing serré s'imposait pour mener à bien cette transformation digitale et nous sommes heureux d'avoir répondu présents à toutes les étapes de ce projet . » précise Stéphane Aisenberg, Co-Fondateur de Linkbynet Pour faciliter la migration des applications de Solocal vers le cloud public, les équipes ont utilisé une démarche outillée permettant d'automatiser et d'industrialiser les opérations suivantes : Inventaire complet des applications

Dépendances applicatives

Définition de la solution cible et estimation des coûts

Planning de migration La solution proposée par Linkbynet offre de nombreux avantages: un hébergement en Europe respectant la RGPD et facturé à l'usage

la sécurité notamment en termes de continuité de service et de processus

une grande agilité grâce à l'industrialisation et aux méthodes DevOps

A propos de Solocal - www.solocal.com Solocal est le partenaire digital de toutes les entreprises locales en France, que ce soit des ETI, TPE, PME ou grandes enseignes à réseaux. Notre mission : dynamiser la vie locale. Nous travaillons chaque jour à révéler le potentiel de toutes les entreprises en les connectant à leurs clients grâce à des services digitaux innovants. Nous conseillons 315 000 entreprises clientes présentes partout en France et les accompagnons pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence relationnelle, Site Internet, Publicité digitale). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes et Ooreka, et nos partenaires Gafam*. Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public des services à très fortes audiences sur nos propres médias, notre data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale unique en France, nos

COMMUNIQUÉ DE PRESSE partenariats privilégiés avec les acteurs du numérique et nos talents en matière de data, de développement et de marketing digital. Solocal est par ailleurs labellisé Digital Ad Trust. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal * GAFAM : Google, Microsoft/Bing Facebook, Apple, Amazon. A propos de linkbynet - www.linkbynet.com Nous sommes un pur produit de l'innovation. Créés il y a 20 ans pour répondre aux nouveaux besoins en matière d'infogérance et plus récemment aux besoins de solutions de cloud computing, nous avons une vision optimiste de la technologie et de ses avantages avérés pour nos modes de travail, de collaboration et de vie. Dans ce monde en constante évolution, la transformation stratégique des entreprises ne peut se concrétiser sans le développement, la gestion et la sécurisation d'infrastructures numériques puissantes et personnalisées. Si elles sont invisibles pour le plus grand nombre, il est indéniable qu'elles sont devenues indispensables à la croissance et à la survie des entreprises et des organisations. L'offre et la gamme de services que propose Linkbynet permet de couvrir, de bout en bout, la totalité des besoins des entreprises en matière de transformation digitale. Cette offre s'articule autour de 4 piliers que sont : Cloud Advisor. Pilier au travers duquel nous conseillons et élaborons la stratégie cloud de nos clients afin de leur permettre de réussir leur transformation digitale. Cyber Security. Solution indispensable pour sécuriser les actifs digitaux de nos clients afin de sécuriser leur croissance. Cloud Transformer. Mobiliser nos meilleures expertises pour déployer les projets Cloud de nos clients pour leur permettre d'innover rapidement. Cloud Optimizer. Nous optimisons la gestion des données et des infrastructures de nos clients, que cela soit en gestion de l'efficacité des applications ou encore un meilleur usage des dépenses Cloud (FinOps), ils n'en sont que plus performants. Contact presse : Ophélie Tronchet : o.tronchet@linkbynet.com / +33 (0)6 88 70 55 95. Edwige Druon : edruon@solocal.com / +33 (0) 6 23 24 35 09