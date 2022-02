Solocal : résultat net en retrait en 2021

Solocal publie un résultat net de 23,5 millions d'euros pour 2021, contre 65,6 millions en 2020, mais un EBITDA récurrent en hausse de 4,8% à 121,5 millions, soit une marge améliorée de 1,6 point à 28,4% pour un chiffre d'affaires en repli de 1,1% à 428 millions.



'Après de nombreuses années de décroissance, le chiffre d'affaires a été pour la première fois stable en 2021, performance notamment portée par une réduction du churn de plus de six points et une hausse de l'ARPA de près de 3%' souligne son directeur général Hervé Milcent.



Il ajoute que le plan de transformation du groupe de services de renseignement 'doit permettre d'améliorer significativement sa performance opérationnelle avec un retour à la croissance du chiffre d'affaires, de l'EBITDA et des flux de trésorerie opérationnels dès 2023'.



