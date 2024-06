Solstad Offshore ASA a annoncé l'attribution de plusieurs contrats à Petrobras, qui devraient débuter au cours du second semestre 2024 et du premier semestre 2025. La valeur brute combinée des contrats est d'environ 2,6 milliards de couronnes norvégiennes. Petrobras a passé un contrat avec le CSV Normand Poseidon et les AHTS Normand Sagaris et Normand Ferking, qui appartiennent tous à Solstad Maritime AS, dont Solstad Offshore ASA détient 31,6 % des parts.

Le Normand Poseidon s'est vu attribuer un contrat ferme de quatre ans qui devrait débuter au troisième trimestre 2024, en continuation de son affrètement actuel avec Petrobras. Les AHTS Normand Sagaris et Normand Ferking ont chacun obtenu un contrat ferme de trois ans pour des fonctions de manutention d'ancres. Le Normand Sagaris devrait commencer le nouveau contrat au quatrième trimestre 2024 ou au premier trimestre 2025 et, de plus, son contrat actuel avec Petrobras a été prolongé jusqu'en novembre 2024.

Le Normand Ferking commencera son contrat au deuxième trimestre 2025.