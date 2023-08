Solution Dynamics Limited propose une gamme de solutions intégrées englobant la gestion des données, l'impression numérique électronique, la présentation et l'archivage sur le Web, l'exécution, les services d'impression traditionnels, la numérisation, la saisie de données et la gestion de documents. La société est engagée dans la fourniture de solutions de communication avec les clients. Celles-ci comprennent une gamme de produits et de services intégrés de gestion de documents séparés en trois volets, tels que les logiciels et la technologie, les services d'externalisation et les services d'imagerie et de sortie numériques. Dans le domaine des logiciels et de la technologie, elle détient la propriété intellectuelle de cinq produits, à savoir Djar, Bremy, Composer, DjarMail et Jupiter. En plus de détenir la propriété intellectuelle des produits, elle fournit des services de programmation, de consultation et de conception qui aident les clients à distribuer des communications essentielles et de marketing par courrier et par voie électronique. La prestation de ces services est couverte par les services d'externalisation et les services d'impression et de sortie numériques.

Secteur Logiciels