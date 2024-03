Solution Financial Inc. offre des solutions d'approvisionnement et de location pour les véhicules de luxe et d'ultra-luxe, les yachts et d'autres biens de grande valeur au Canada. La société exerce ses activités par le biais de la vente au détail, de la location et du financement de véhicules automobiles, de bateaux et d'équipements commerciaux à partir de trois sites : Richmond (Colombie-Britannique), Calgary (Alberta) et Vaughan (Ontario). Sa solution travaille avec un groupe sélectionné de concessionnaires automobiles et maritimes, offrant des solutions de prêt aux clients qui ne peuvent pas obtenir de conditions de location auprès des institutions financières canadiennes traditionnelles ou d'autres prêteurs à risque. Sa solution offre une expérience de crédit-bail dans le cadre de laquelle elle s'associe à ses clients pour les aider à relever les défis de l'acquisition, de l'assurance, de l'entretien et de l'amélioration des véhicules et des biens de luxe au Canada. La société compte parmi ses clients de nouveaux immigrants, des propriétaires d'entreprises et des étudiants étrangers.