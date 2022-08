L'entreprise indienne Razorpay rachète Ezetap pour se lancer dans les paiements hors ligne.

Razorpay, qui est évalué à plus de 7 milliards de dollars et propose des services de passerelle de paiement pour les commerçants en ligne, a déclaré dans un communiqué que cette acquisition était la plus importante à ce jour.

Elle a déclaré que l'opération stimulerait les efforts visant à exploiter le marché hors ligne qui représente toujours la majeure partie des paiements électroniques en Inde. Ezetap, dont les produits comprennent des machines de point de vente, traite plus de 10 milliards de dollars de transactions annuelles en Inde.

Le cofondateur de Razorpay, Shashank Kumar, a déclaré qu'Ezetap l'aidera à se développer dans ce domaine. "Il y a encore une grande partie des paiements hors ligne et des paiements en personne que nous ne couvrons pas", a-t-il déclaré.

La source a déclaré qu'Ezetap continuera à fonctionner de manière indépendante après son acquisition, ajoutant que l'accord comprend un paiement de 150 millions de dollars à Ezetap, avec une autre possibilité de 50 millions de dollars liée à ses performances au cours de l'année prochaine.

L'accord aidera également Razorpay à vendre ses services, y compris les offres de prêts, aux entreprises hors ligne, a déclaré Kumar dans une interview, ajoutant que Razorpay sert actuellement plus de 8 millions d'entreprises et a traité des paiements d'une valeur de 80 milliards de dollars depuis sa création il y a environ huit ans.

Cette acquisition intervient alors que les fournisseurs de solutions en Inde tentent de s'assurer une mainmise sur les paiements en ligne et hors ligne.

L'entreprise indienne Pine Labs, qui s'est concentrée pendant des années sur les paiements hors ligne, a commencé l'année dernière à traiter les transactions en ligne, une activité pour laquelle elle vise 4 à 5 milliards de dollars de transactions mensuelles d'ici deux ans, selon Reuters.