Les Français et le service client : le secteur Banque/Assurance en tête des sollicitations

Qualimetrie, expert de la relation client, a réalisé un sondage auprès d’un panel représentatif de 1200 personnes sur Les Français et le service client en 2022. 91% des Français ont contacté un service client ces 12 derniers mois, principalement par mail (84%) et par téléphone (74%). C'est 13 points de plus qu'en 2021. En termes de secteurs d'activité les plus sollicités, on retrouve en tête de classement le secteur Banque, Finance, Assurance, Mutuelle (75%), suivi des opérateurs mobile & internet (69%) et les e-commerçants (68%).



Actualité oblige, les fournisseurs d'énergie entrent dans le classement et ont été sollicités par près de 6 Français sur 10 (58%).



Parmi les attentes, on retrouve en priorité le fait d'obtenir une réponse ou solution dès la première sollicitation (39%) suivi de la bonne compréhension du besoin (35%).



Enfin, 64% des Français indiquent avoir parlé de leur expérience, principalement à leur entourage (59%), 5% d'entre eux ayant partagé sur les réseaux sociaux. C'est 19 points de plus qu'en 2021