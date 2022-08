Les créanciers publics de l'Éthiopie s'engagent à nouveau à alléger sa dette

L'Éthiopie a demandé un allègement de la dette à ses gouvernements créanciers au début de 2021 en vertu d'un nouveau cadre du G20 pour les restructurations de la dette, mais les progrès ont été compliqués par une guerre civile de 21 mois qui a débuté dans la région du Tigré, au nord du pays.

Le comité des créanciers de l'Éthiopie, qui est coprésidé par des représentants des gouvernements chinois et français, ne s'est réuni pour la première fois qu'en septembre 2021.

Dans un communiqué publié mercredi, le comité des créanciers a déclaré que les membres avaient discuté des derniers développements macroéconomiques lors de sa dernière réunion le 19 juillet.

"Le comité des créanciers de l'Éthiopie poursuivra ses travaux afin de trouver une solution appropriée aux vulnérabilités de la dette extérieure de l'Éthiopie, de manière opportune, ordonnée et coordonnée", a déclaré le comité.

Le comité a déclaré qu'il se félicitait des entretiens menés en juin entre le gouvernement et les services du Fonds monétaire international et qu'il attendait avec impatience la poursuite des discussions sur un programme de soutien du FMI, nécessaire à l'allégement de la dette.

Une mission du FMI dans le pays est prévue le mois prochain pour assurer le suivi de la visite de juin, a déclaré mardi un conseiller principal du ministère des finances du pays.

Le FMI, la Banque mondiale et d'autres organismes poussent la Chine, le plus grand créancier de l'Éthiopie, et les créanciers privés à accélérer le travail sur les traitements de la dette demandés par l'Éthiopie, le Tchad et la Zambie dans le cadre de la restructuration conjointe de la dette du G20.