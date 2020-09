30 : Rapport financier du 1er semestre 2020 0 30/09/2020 | 21:59 Envoyer par e-mail :

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 Sommaire 1. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ & FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE....................... p.3 2. ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL ..................................................... p.7 3. ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS ....................................... p.9 3.1 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMEDIAIRES ....................................................... p.10 3.1.1. État de la situation financière consolidée intermédiaire...................................................... p.10 3.1.2. État du résultat global consolidé intermédiaire .................................................................... p.11 3.1.3. Variation des capitaux propres consolidés intermédiaires .................................................. p.12 3.1.4. Tableaux consolidés intermédiaires des flux de trésorerie ................................................. p.13 3.2. NOTES ANNEXES ......................................................................................................................... p.14 Note 1 : Informations sur l'entreprise et le groupe ...................................................................... p.14 Note 2 : Base de préparation et modifications des principes comptables du Groupe ........... p.14 Note 3 : Périmètre de consolidation................................................................................................ p.16 Note 4 : Chiffre d'affaires et clients................................................................................................. p.17 Note 5 : Résultat opérationnel.......................................................................................................... p.18 Note 6 : Impôt sur les résultats......................................................................................................... p.19 Note 7 : Immobilisations incorporelles et corporelles ................................................................. p.19 Note 8 : Instruments financiers ........................................................................................................ p.20 Note 9 : Trésorerie .............................................................................................................................. p.21 Note 10 : Informations relatives aux parties liées ........................................................................ p.21 Note 11 : Evénements significatifs postérieurs à la clôture ........................................................ p.21 4. RAPPORT D'EXAMEN LIMITÉ DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES p.23 RÉSUMÉS ............................................................................................................................................ 1 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ & FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE 1. Rapport semestriel d'activité & faits marquants du semestre Chiffres clés 1 En millions d'euros 30/06/2020 30/06/2019 Variation Chiffre d'affaires 363,7 318,8 +14,1% EBITDA Ajusté 41,5 40,6 +2,4% En % de chiffre d'affaires 11,4% 12,7% EBIT Ajusté 21,8 24,5 -11,0% En % de chiffre d'affaires 6,0% 7,7% Résultat net de l'ensemble consolidé 10,5 15,3 -31,4% En % de chiffre d'affaires 2,9% 4,8% Résultat net part du Groupe 10,5 15,5 -32,0% En % de chiffre d'affaires 4,9% 2,9% Données de structure financière 30/06/2020 31/12/2019 Variation En millions d'euros Capitaux propres 148,8 138,3 +10,5 Dette nette 26,7 91,8 -65,1 Dette bancaire nette -45,9 3,0 -48.9 Croissance de 14% du chiffre d'affaires Après un bon début d'exercice, les mesures de confine- ment, de restriction des déplacements et de fermetures d'un certain nombre d'établissements, ont perturbé l'activi- té de SOLUTIONS 30, entre mi-mars et mi-mai. Sur ces deux mois, le chiffre d'affaires était 35% inférieur aux niveaux constatés pré-Covid. Dès la fin du confinement, les marchés du Groupe ont, pour la plupart, retrouvé rapidement leur niveau d'avant-crise et SOLUTIONS 30 a renoué dès le mois de juin avec un taux de croissance soutenu. Ainsi pour les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'af- faires s'inscrit en hausse de 14,1% (+6,9% en organique) par rapport à la même période de 2019. Les activités de mainte- nance, par nature récurrentes, ont servi d'amortisseur face la baisse, voire l'interruption temporaire, des installations et déploiements.

En France, l'activité croit de 10,4% (9,2% en organique) au 1er semestre 2020 pour atteindre 224,3 M€, contre 203,3 M€ pour les six premiers mois de 2019. Cette performance s'explique par l'excellente dynamique de l'activité Télécoms, en hausse de 37% sur le semestre, tandis que les autres secteurs d'activité du Groupe ont souffert du contexte. Au Benelux, le chiffre d'affaires du semestre progresse de 13,2% (2,0% en organique), à 66,2 M€ contre 58,5 M€ au 1er semestre 2019, grâce à la bonne résistance de l'activité Télécoms. Dans les autres pays, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 progresse de 28,2% (3,9% en organique) et atteint 73,1M€, contre 57,0 M€ un an plus tôt. L'impact des restrictions liées à la pandémie ont varié selon les pays. L'Al- lemagne et la Pologne ont été relativement épargnées, tandis que l'Italie et l'Espagne ont été durement touchées. 4 SOLUTIONS 30 | RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 Un modèle économique agile et solide Dans un contexte de baisse marquée d'activité puis de net rebond, SOLUTIONS 30 démontre l'efficacité de son mo- dèle et sa capacité à s'adapter rapidement. Dès le début du confinement, toutes les mesures ont été prises pour proté- ger la santé des salariés, tout en garantissant la continuité d'activité et en adaptant la structure de coûts du Groupe afin de préserver sa capacité future à capter la croissance 1 structurelle de ses marchés. Réconciliation entre le résultat Opérationnel et l'EBITDA En milliers d'euros Résultat opérationnel Amortissements sur droits d'utilisation (IFRS16) Dotations aux dépréciations et provisions opérationnelles Amortissements des relations clientèles Autres produits opérationnels non courants EBITDA ajusté % du chiffre d' affaires Grâce à une structure de coûts largement variabilisée et à la mise en place de mesures d'activité partielle, l'EBITDA ajus- té s'établit à 41,5 M€ à fin juin 2020, soit 11,4% du chiffre d'affaires, contre 40,6 M€, soit 12,7% du chiffre d'affaires un an plus tôt. Les coûts opérationnels représentent, comme au 1er semestre 2019, 78,2% du chiffre d'af- faires, tandis que les coûts de structure s'élèvent à 10,4% du chiffre d'affaires (10,2% hors frais liés à l'adoption des normes IFRS et au transfert sur Euronext), contre 9,1% au 1er semestre 2019. Reflétant le repli limité de la marge d'EBITDA ajusté, l'EBIT ajusté s'établit à 21,8 M€, soit 6,0% du chiffre d'affaires. Il intègre 8,6 M€ de dotations aux dépréciations et provisions opérationnelles liées à l'augmentation des investissements réalisés sur la plateforme informatique ces deux dernières années, et 11,1 M€ d'amortissements du droit d'utilisation des actifs loués (IFRS16). Les dotations aux amortissements des relations clientèles s'élèvent à 5,7 M€ en 2020, contre 4,7 M€ un an plus tôt. Le résultat financier, constitué essentiellement des frais finan- ciers, représente une charge de 2,0 M€, contre 1,0 M€ en 2019. Cette variation s'explique par l'évolution de la dette 30/06/2020 30/06/2019 16 382 19 774 11 136 10 893 8 582 5 160 5 703 4 732 (270) - 41.533 40.559 11.4% 12.7% bancaire et par des pertes de change de 0,7 M€ constatées sur des emprunts consentis en devises locales par le Groupe sa filiale polonaise (acquisition des actifs et passifs d'Elmo et sur les transactions avec sa filiale tunisienne alors que l'euro s'est apprécié.

Le montant des impôts s'élève à 3,8 M€, contre 3,5 M€ un an plus tôt. Compte tenu de ces éléments, le résultat net part du Groupe atteint 10,5 M€, contre 15,5 M€ au 1er semestre 2019. Une structure financière renforcée grâce à la bonne ges- tion du besoin en fonds de roulement A fin juin 2020, les capitaux propres du Groupe s'élèvent 148,8 M€ contre 138,3 M€ au 31 décembre 2019. La tré- sorerie brute du Groupe atteint 151,8 M€, contre 84,2 M€

fin décembre 2019. La dette bancaire brute est de 106,0 M€ par rapport à 87,1 M€ six mois plus tôt. Le Groupe af- fiche donc une trésorerie nette (hors IFRS16) de 45,9 M€

fin juin 2020, contre une dette nette de 3,0 M€ à fin dé- cembre 2019. Dette bancaire nette En milliers d'euros Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme Concours bancaires courants Trésorerie et équivalent de trésorerie Dette bancaire nette 30/06/2020 31/12/2019 65 827 77 126 28 839 21 326 (151 833) (84 162) (45 868) 2 991 SOLUTIONS 30 | RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 5 La dette nette totale, incluant 57,8 M€ de dette locative et 14,8 M€ de dette financière potentielle liée aux compléments de prix et options d'achats futures, s'établit à 26,7 M€ : 1 En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Dettes bancaires 105 965 87 153 Dettes liées aux contrats de location 57 771 61 594 Dettes futures sur compléments de prix et options de vente 14 771 27 179 Trésorerie et équivalent de trésorerie (151 833) (84 162) Dette nette 26 674 91 764 La capacité d'autofinancement s'est établie à 34,8 M€ sur le 1er semestre 2020. Pendant toute la durée de la crise, SOLUTIONS 30 a veillé à protéger sa trésorerie. De plus, et dans le contexte de crise sanitaire sans précédent, les principaux clients du Groupe ont procédé au règlement accéléré de leurs factures, ce qui a représenté une baisse des encours pouvant atteindre jusqu'à 2 mois de chiffres d'affaires pour certains clients. Ainsi, le besoin en fonds de roulement a baissé de 49,6 millions d'euros. Après prise en compte de 6,0 M€ d'investissement net, le cash-flow dispo- nible atteint 78,4 M€ sur le semestre. Calcul du cash-flow disponible (free cash-flow) En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Flux net de trésorerie généré par l'activité 84 427 65 825 Acquisition d'immobilisations (12 214) (20 346) Acquisition des actifs d'Elmo 5 238 - Cession d'immobilisations, nettes d'impôt 976 1 223 Free cash flow 78 427 46 702 Sur le semestre, le besoin en fonds de roulement est néga- tif de 40,9 M€. Engagé depuis 2015 sur une trajectoire de croissance particulièrement soutenue, le groupe a déployé en 2018 un programme d'affacturage sans recours à l'en- semble de ses filiales pour financer son besoin en fonds de roulement. Ce programme lui permet de céder des créances clients et de transférer au factor (1) les droits contractuels recevoir les flux de trésorerie et (2) la quasi-totalité des risques associés aux créances. En présence d'un tel contrat, les créances pour lesquelles la quasi-totalité des risques et avantages a été transférée ne sont pas maintenues dans le poste « Clients ». De façon schématique, le recours à l'affac- turage permet de réduire les délais de recouvrement des créances clients, et de libérer la trésorerie mobilisée par ces créances pour la consacrer au financement de la stratégie d'accélération du Groupe, moyennant un coût inférieur à 1% du montant des créances cédées, compte tenu de la qualité de ces créances et de la solvabilité des clients du Groupe. Les créances ainsi transférées, et donc déconsolidées, portent sur un montant de 43 M€ à fin juin 2020, contre 54M€ au 31 décembre 2019. Risques et incertitudes Les facteurs de risques sont de même nature que ceux ex- posés dans la rubrique 1.7 du rapport annuel 2019, y com- pris les risques liés à la crise sanitaire de Covid-19 décrits dans la section 3.2 du rapport annuel 2019. La direction du groupe n'anticipe pas de modification notable de ces risques et incertitudes ou de nouveaux éléments de risques et incertitudes sur le second semestre 2020. Perspectives Fort des performances du semestre, SOLUTIONS 30 confirme un niveau de croissance organique soutenue au 3ème trimestre. A ce stade et sans nouvelle dégradation de la situation, le Groupe est confiant dans sa capacité à réa- liser un exercice en croissance à deux chiffres et rentable. SOLUTIONS 30 aborde les mois et années qui viennent avec sérénité et confiance. Le modèle économique du Groupe a démontré son efficacité dans un contexte de crise inédit, tant par sa nature que par sa vitesse et son ampleur. Au- jourd'hui, alors que le Groupe est renforcé, que son posi- tionnement concurrentiel s'est affirmé et que ses relations avec ses clients sont consolidées, la crise sanitaire sert de catalyseur à la mutation de l'économie. La transformation numérique et la transition énergétique s'accélèrent sous l'effet conjugué des prises de conscience et des plans de soutien à l'économie votés par les principaux pays euro- péens. Ainsi, sur des marchés portés par des tendances positives sur le long terme, le Groupe entend poursuivre sa straté- gie de croissance équilibrée entre organique et externe, en s'appuyant sur le socle récurrent de ses activités pour se positionner sur de nouveaux marchés et de nouvelles géographies de sorte à continuer de dupliquer son modèle français partout en Europe. 6 SOLUTIONS 30 | RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 2 ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2. Attestation du rapport financier semestriel « J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés pour le semestre écoulé de l'exercice 2020 sont établis confor- 2 mément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'ac- tivité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus durant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice 2020. » Luxembourg le 30 septembre 2020 Gianbeppi Fortis, Président du Directoire 8 SOLUTIONS 30 | RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 3 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMEDIAIRES État de la situation financière consolidée intermédiaire État du résultat global consolidé intermédiaire Variation des capitaux propres consolidés intermédiaires Tableaux consolidés intermédiaires des flux de trésorerie 3.2. NOTES ANNEXES Note 1 : Informations sur l'entreprise et le groupe Note 2 : Base de préparation et modifications des principes comptables du Groupe Note 3 : Périmètre de consolidation Note 4 : Chiffre d'affaires et clients Note 5 : Résultat opérationnel Note 6 : Impôt sur les résultats Note 7 : Immobilisations incorporelles et corporelles Note 8 : Instruments financiers Note 9 : Trésorerie Note 10 : Informations relatives aux parties liées Note 11 : Evénements significatifs postérieurs à la clôture 3.1. ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMEDIAIRES 3.1.1. État de la situation financière consolidée intermédiaire Actif1 3 (en milliers d'euros) Notes 30.06.2020 31.12.2019 Capital souscrit non appelé 1 1 Ecarts d'acquisition 7.1 55 034 55 034 Autres immobilisations incorporelles 7.1 128 420 131 499 Immobilisations corporelles 7.1 14 031 13 697 Droits d'utilisation des actifs 57 889 61 884 Actifs sur contrats non courants 4.2 1 100 1 102 Participations dans les sociétés mises en équivalence 259 197 Actifs financiers non courants 1 942 1 998 Impôts différés actifs 6 445 5 240 ACTIFS NON COURANTS 265 121 270 652 Stocks et travaux en cours 21 168 15 050 Clients et comptes rattachés 4.2 135 280 173 138 Actifs sur contrats courants 4.2 642 571 Autres créances 88 003 100 143 Charges constatées d'avance 700 143 Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 151 833 84 162 ACTIFS COURANTS 397 626 373 207 TOTAL ACTIF 662 747 643 859 Passif1 (en milliers d'euros) Notes 30.06.2020 31.12.2019 Capital souscrit 13 659 13 659 Primes d'émission 17 376 17 376 Réserve légale 1 362 1 362 Réserves consolidées 92 744 53 616 Résultat de l'exercice 10 519 39 223 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 135 660 125 236 Intérêts minoritaires 13 152 13 111 CAPITAUX PROPRES 148 812 138 347 Endettement, part à long terme 91 897 80 664 Dettes liées aux contrats de location 38 018 40 987 Provisions non courantes 19 640 18 856 Impôts différés passifs 28 319 28 801 Autres passifs financiers non courants 207 836 PASSIFS NON COURANTS 178 081 170 144 Endettement, part à court terme 28 839 33 668 Provisions courantes 1 090 757 Dettes liées aux contrats de location 19 753 20 607 Fournisseurs 123 216 111 073 Dettes fiscales et sociales 149 032 152 271 Autres passifs courants 9 921 14 013 Produits constatés d'avance 4 003 2 979 PASSIFS COURANTS 335 854 335 368 TOTAL PASSIF 662 747 643 859 1Etats financiers examinés selon la norme internationale ISRE 2410 10 SOLUTIONS 30 | RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 3.1.2. État du résultat global consolidé intermédiaire1 Résultat pour la période de 6 mois prenant fin au 30 juin 2020 (en milliers d'euros) Notes 30.06.2020 30.06.2019 Chiffre d'affaires 4.1 363 678 318 760 Autres produits opérationnels courants 7 748 13 815 Variation de stock nette et matières premières et consommables utilisés (39 544) (23 380) Charges de personnel (91 490) (89 714) 3 Impôts, taxes et versements assimilés (28 845) (27 668) Autres charges opérationnelles courantes (170 015) (151 254) Marge opérationnelle 41 532 40 559 Dépréciations et amortissements des immobilisations (24 022) (20 479) Dotations et reprises sur provisions (1 398) (306) Autres produits opérationnels non courants 270 - Résultat opérationnel 16 382 19 774 Produits financiers 79 113 Charges financières (2 117) (1 133) Résultat financier (2 038) (1 020) Impôts sur les résultats 6 (3 846) (3 452) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 62 (51) Résultat net de l'ensemble consolidé 10 560 15 251 Dont part du Groupe 10 519 15 481 Dont part des Intérêts minoritaires 41 (230) Résultat de base par action, part du groupe (en euro) 0,098 0,145 Résultat dilué par action, part du Groupe (en euro) 0,098 0,145 (en milliers d'euros) 30.06.2020 30.06.2019 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 10 560 15 251 Différences de conversion enregistrées en capitaux propres (66) 37 Variation des écarts actuariels (45) (805) Impôts différés sur la variation des écarts actuariels 12 222 RESULTAT GLOBAL RECONNU EN CAPITAUX PROPRES (99) (546) RESULTAT GLOBAL 10 461 14 705 Dont part du Groupe 10 420 14 935 Dont part des Intérêts minoritaires 41 (230) 1 Etats financiers examinés selon la norme internationale ISRE 2410 SOLUTIONS 30 | RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 11 3.1.3. Variation des capitaux propres consolidés intermédiaires 1 Réserves Capitaux Capitaux Prime Réserve Réserves propres Intérêts (en milliers d'euros) Capital de propres d'émission légale groupe part du minoritaires conversion totaux groupe SITUATION AU 01.01.2019 13 267 15 860 1 269 58 325 (533) 88 188 10 687 98 875 3 Résultat 2019 15 481 15 481 (230) 15 251 Résultat reconnu en capitaux (583) 37 (546) (546) propres Résultat global 2019 - - - 14 898 37 14 935 (230) 14 705 Autres variations (101) (101) 33 (68) SITUATION AU 30.06.2019* 13 267 15 860 1 269 73 122 (496) 103 022 10 490 113 512 Voir note 2.3 Rapprochement de la situation financière à la date de dernière clôture intermédiaire conforme au référentiel luxembourgeois Réserves Capitaux Capitaux Prime Réserve Réserves propres Intérêts (en milliers d'euros) Capital de propres d'émission légale groupe part du minoritaires conversion totaux groupe SITUATION AU 01.01.2020 13 659 17 376 1 362 93 288 (449) 125 236 13 111 138 347 Résultat 2020 10 519 10 519 41 10 560 Résultat reconnu en capitaux (33) (66) (99) (99) propres Résultat global 2020 - - - 10 486 (66) 10 420 41 10 461 Autres variations 4 4 4 SITUATION AU 30.06.2020 13 659 17 376 1 362 103 778 (515) 135 660 13 152 148 812 1 Etats financiers examinés selon la norme internationale ISRE 2410 12 SOLUTIONS 30 | RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 3.1.4. Tableaux consolidés intermédiaires des flux de trésorerie1 Pour la période de 6 mois prenant fin au 30 juin 2020 30.06.2020 30.06.2019 (en milliers d'euros) RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 10 560 15 251 Résultat net part du groupe 10 519 15 481 Résultat net part des intérêts minoritaires 41 (230) 3 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : Dépréciations et amortissements 24 022 20 479 Dotations aux provisions 1 398 306 Variation des impôts différés (1 688) (280) Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence (62) 51 Variation de la juste valeur des actifs sur contrats non courants 2 (61) Variation de la juste valeur des instruments financiers 5 188 Elimination opérations non courantes (270) - Variation de la juste valeur des compléments de prix et option de vente (98) (135) Elimination des charges d'intérêts 930 349 Capacité d'autofinancement des sociétés intégrées 34 799 36 148 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 49 628 13 158 Diminution (augmentation) des stocks et en cours (6 117) (1 574) Diminution (augmentation) des créances clients & autres débiteurs 37 787 2 058 Augmentation (diminution) des fournisseurs & autres créditeurs 12 683 22 125 Augmentation (diminution) des autres créances et dettes 5 275 (9 451) Flux net de trésorerie généré par l'activité 84 427 49 306 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations** (12 214) (8 112) Contreparties éventuelles sur acquisitions de filiales et acquisitions de fonds de commerce (12 467) (1 000) Cession d'immobilisations, nettes d'impôt 976 1 463 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (23 705) (7 649) FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Emissions d'emprunts* 18 783 856 Remboursements d'emprunts et charges financières associées (940) (4 680) Remboursement de la dette locative et charges financières associées (11 217) (11 144) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 6 626 (14 968) Incidence des variations de cours des devises 323 (69) VARIATION DE TRESORERIE 67 671 26 620 Trésorerie d'ouverture 84 162 69 898 Trésorerie de clôture 151 833 96 517 1 Etats financiers examinés selon la norme internationale ISRE 2410 * voir note 8.3 **intègre l'acquisition des actifs de la société ELMO en Pologne SOLUTIONS 30 | RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 13 3.2. NOTES ANNEXES Note 1 : Informations sur l'entreprise et le groupe Les états financiers consolidés intermédiaires de SOLUTIONS 30 SE et de ses filiales (collectivement, le « Groupe ») pour l'exercice clos le 30 juin 2020 ont été arrêtés par le 3Directoire le 30 Septembre 2020 2020. SOLUTIONS 30 (la « Société » ou la « société mère ») est une société européenne constituée et domiciliée au Grand-Duché de Luxembourg, dont les actions sont cotées sur le marché Euronext Paris Compartiment A. Le siège social est situé au : 3 rue de la Reine L-2418 Luxembourg Le Groupe est principalement engagé dans la fourniture de services d'assistance à l'utilisation des nouvelles technologies numériques et accompagne ses clients dans la mise en œuvre de ces nouvelles technologies à travers l'Europe : opérateurs télécoms, fournisseurs d'énergie, constructeurs et distributeurs de matériels informatiques et numériques, sociétés d'infogérance, intégrateurs d'équipements numé- riques. Note 2 : Base de préparation et modifications des principes comptables du Groupe 2.1. Base de préparation Les états financiers consolidés intermédiaires pour le se- mestre clos le 30 juin 2020 ont été préparés conformé- ment à IAS 34 (Information financière intermédiaire) telles qu'adoptées pas l'Union Européenne. Ils ne comprennent pas toutes les informations et notes requises dans les états financiers annuels et doivent être lus conjointement avec les états financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2019. Les notes 2.2 et 2.3 détaillent les principaux ajustements réalisés par le Groupe afin de retraiter les données comparatives initialement préparées selon les normes comp- tables luxembourgeoises, au niveau de l'état du résultat global et du tableau de variation des capitaux propres au 30 juin 2019. 2.2. Retraitements appliqués Actifs incorporels Selon les normes comptables luxembourgeoises, le Groupe reconnaissait des fonds de commerce sur certaines opéra- tions d'acquisition. En IFRS, les fonds de commerce sont reclassés en écarts d'acquisition. Les écarts d'acquisition sont présentés dans les actifs incorporels dans l'état de la situation financière. Par ailleurs, dans le référentiel comptable luxembourgeois, les écarts d'acquisition étaient amortis. En IFRS, ils font l'ob- jet d'un test de valeur conformément à IAS 36 dès l'appari- tion d'indices de pertes de valeur et au minimum une fois par an. Contrats de location Des dettes locatives ont été comptabilisées sur la base des loyers restants dus, actualisés par référence au taux d'emprunt moyen marginal du preneur. Les droits d'utili- sation des actifs ont été valorisés au même montant que les dettes locatives, ajustés du montant des éventuelles avances ou des éventuels loyers dus relatifs aux contrats de location présents dans l'état de la situation financière. Les charges de lo¬cation des contrats arrivant à échéance dans les 12 mois sui¬vants la date de transition IFRS et des contrats dont l'actif sous-jacent est de faible valeur ont été reconnues comme des charges d'exploitation. Provisions non courantes - Engagements de retraite Dans le référentiel IFRS, les provisions liées aux indemnités de départ en retraite doivent être évaluées selon la mé- thode des unités de crédit projetées. Les provisions sont comptabilisées dans l'état de la situation financière à hauteur du montant total de l'obligation en contrepartie des réserves du Groupe à la date de la transition. Les années suivantes, les écarts actuariels sont comptabili- sés dans les réserves tandis que le coût des services rendus et le coût financier sont comptabilisés dans l'état du résul- tat global. Activités conjointes Le Groupe a établi un partenariat sous la forme d'un consortium avec d'autres sociétés en Belgique depuis 2016 afin de contribuer au développement de l'infrastructure télé- com dans ce pays. Dans le référentiel comptable luxem- bourgeois, les revenus facturés à ce consortium au titre de l'activité réalisée par le Groupe étaient intégrés au chiffre 14 SOLUTIONS 30 | RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 d'affaires du Groupe. En normes IFRS, les actifs, les passifs, les revenus et les coûts doivent être traités distinctement à hauteur de la participation du Groupe dans le consortium. Chiffre d'affaires Le Groupe dispose d'une offre incluant la mise à disposition d'équipements électroniques de paiement et les services de maintenance associés. Selon les normes comptables luxembourgeoises, le Groupe reconnaissait le chiffre d'af- faires associés sur la base des prestations réalisées. Dans le référentiel IFRS, ces contrats comportent deux obligations de performance distincte qui donnent lieu, chacune, un processus de reconnaissance du revenu différent. Le revenu issu de la mise à disposition des équipements est ainsi reconnu intégralement au moment de la livraison de ceux-ci tandis que le revenu des activités de maintenance continue d'être reconnu sur la durée du contrat de location. Sur certains contrats, le Groupe dispose d'obligations de performance donnant lieu à la perception de revenus variables au titre d'une période de production supérieure à 6 mois. Le chiffres d'affaires établi selon les normes luxem- bourgeoises intégrait ces revenus variables dans le chiffre d'affaires dès lors que ceux-ci étaient certains. Selon les normes IFRS, ces revenus variables doivent être intégrés au chiffre d'affaires dès lors qu'ils sont hautement probables. Impôts différés Les différents ajustements liés au passage aux normes IFRS détaillés ci-dessus ont généré plusieurs différences tem- po¬relles. Le Groupe reconnait l'impact fiscal de ces diffé- 3 rences temporelles à travers la comptabilisation d'impôts différés en contrepartie des capitaux propres du Groupe dans son état de la situation financière. 2.3 Rapprochement de la situation financière à la date de dernière clôture intermédiaire conforme au référentiel luxembourgeois (30 juin 2019). Capitaux Propres Résultat SOLUTIONS 30 | RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 15 2.4 Nouvelles normes, interprétations et amendements adoptés par le Groupe Les méthodes comptables adoptées lors de la préparation des présents états financiers consolidés intermédiaires sont cohérentes avec celles utilisés pour l'établissement des comptes consolidés annuels du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, (à l'exception de l'adoption de nou- velles normes effectives au 1er janvier 2020). Le Groupe n'a pas adopté de manière anticipée de norme, interprétation ou amendement qui a été publié mais n'est pas encore en- 3 tré en vigueur. Plusieurs amendements et interprétations s'appliquent pour la première fois au 1 janvier 2020, mais n'ont pas d'im- pact sur les états financiers consolidés intermédiaires du Groupe au 30 juin 2020. Amendement à IAS 1 et IAS 8 « Définition du terme significatif » publiés le 31 octobre 2018 ;

Amendement aux références au cadre conceptuel dans les normes IFRS, publiés le 29 mars 2018 ;

Amendement à IFRS 3 « Définition d'une entreprise », publiés le 22 octobre 2018. Les impacts sur les états financiers intermédiaires des textes publiés par l'IASB au 30 juin 2020 et non en vigueur dans l'Union européenne sont en cours d'analyse. Ces textes sont les suivants : Amendement à IAS 1 « Présentation des états financiers - classement des passifs en tant que passifs courants et non-courants » publiés le 23 Janvier 2020 ;

non-courants » publiés le 23 Janvier 2020 ; Amendement à IFRS 3 « Regroupement d'entreprises », IAS 16 « Immobilisations corporelles », à IAS 37

« Provisions, passif éventuels et actifs éventuels » ainsi que les améliorations annuelles des IFRS (Cycle 2018- 2020), publié le 14 mai 2020 ;

« Provisions, passif éventuels et actifs éventuels » ainsi que les améliorations annuelles des IFRS (Cycle 2018- 2020), publié le 14 mai 2020 ; Amendement à IFRS 16 « Concession de loyer liées au Covid-19 », publié le 28 mai 2020. 2.5. COVID, les impacts sur l'activité et les mesures prises par le Groupe En raison des mesures de confinement adoptées par les dif- férents gouvernements du fait de la pandémie de Covid-19, l'activité du Groupe a connu un ralentissement entre mi- mars et mi-mai, par rapport aux niveaux constatés pré-Co- vid. Durant cette période, le Groupe a d'abord veillé à protéger la santé de ses collaborateurs et les processus d'interven- tion ont été adaptés en conformité avec les recommanda- tions des autorités sanitaires pour pouvoir assurer la conti- nuité de service requise par les clients. Ensuite, et dans un contexte de baisse d'activité, le Groupe a mis en place toutes les mesures nécessaires pour proté- ger sa situation financière avec une attention particulière apportée à la protection des marges financières et de la tré- sorerie. Le Groupe a notamment eu recours, lorsque cela était nécessaire, aux dispositifs de chômage partiel dispo- nibles dans les différents pays et a bénéficié de la possibili- té de reporter le règlement d'une partie de ses échéances fiscales et bancaires. Les équipes de Solutions 30 ont par ailleurs accompagné les clients du Groupe durant toute cette période afin de prépa- rer le redémarrage attendu de l'activité. Celle-ci a retrouvé des niveaux normatifs dès la fin du mois de mai et a renoué avec des taux de croissance plus soutenus dès le mois de juin. Certains clients ont accéléré leurs délais de règlement des factures afin de permettre au Groupe de gérer cette forte augmentation des volumes sans pénaliser le besoin en fonds de roulement du Groupe. Note 3 : Périmètre de consolidation La liste des filiales du Groupe contribuant à l'information financière présentée dans les présents états financiers consolidés est indiquée à la note 3.2 des états financiers consolidés annuels du 31 décembre 2019. A fin juin 2020, une seule modification est intervenue, avec la radiation le 23 juin 2020 de la filiale Balkans Shared Services dont l'activité était en sommeil depuis 2019. 16 SOLUTIONS 30 | RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 Note 4 : Chiffre d'affaires et clients 4.1 Ventilation des revenus La ventilation des revenus du groupe provenant des contrats avec les clients par types d'activités du Groupe est comme suit : (en milliers d'euros) 30.06.2020 France Benelux Autres Types d'activités 358 174 Interventions sur site 219 708 65 491 72 975 3 Location des Terminaux de paiement 2 199 2 199 - - Variation des travaux en cours 3 305 2 438 700 167 Chiffre d'affaires total des contrats avec les clients 363 678 224 346 66 191 73 142 (en milliers d'euros) 30.06.2019 France Benelux Autres Types d'activités 316 421 Interventions sur site 200 916 58 457 57 049 Location des Terminaux de paiement 2 230 2 230 - - Variation des travaux en cours 108 108 - - Chiffre d'affaires total des contrats avec les clients 318 760 203 254 58 457 57 049 Au 30 juin 2020, le chiffre d'affaires du Groupe est en hausse de 14% par rapport au 30 juin 2019. L'activité a progressé sur l'ensemble des segments géographiques en dépit de l'impact lié à la pandémie de COVID. 4.2 Clients et comptes rattachés Le montant total des créances cédées, déconsolidées au cours de son programme d'affacturage sans recours, s'élève à 43 M€ au 30 juin 2020 (54 M€ au 31 décembre 2019). (en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019 Créances clients 51 173 95 028 Factures à établir 83 055 76 396 Fournisseurs - avances et acomptes versés 1 052 1 713 TOTAL 135 280 173 138 Au cours du premier semestre de 2020, le Groupe a comptabilisé une dépréciation de 0,1 M€ (0,5 M € au 30 Juin 2019) de ses créances clients. Toutes les créances clients et comptes rattachés ont une échéance à moins d'un an. Actifs sur contrats Les actifs sur contrats sont liés aux contrats de location des terminaux de paiement commercialisés par le Groupe. Au 30 juin 2020, les actifs sur contrats s'élèvent à 1,7 M€ (31 décembre 2019 : 1,7 M€). SOLUTIONS 30 | RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 17 Note 5 : Résultat opérationnel 5.1 Marge opérationnelle Indicateur principal de rentabilité opérationnelle du Groupe, la marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel avant les dotations et reprises sur les amor- tissements et provisions, le résultat sur cession de partici- pations, le coût des prestations rendues par la holding du 3 Groupe et les autres produits et charges opérationnels non (en milliers d'euros) 30.06.2020 France courants. L'information sectorielle du Groupe Solutions 30 est basée sur les secteurs géographiques, en concordance avec les données internes de gestion utilisées par le Di- rectoire du Groupe, et conformément aux principes de la norme IFRS 8. Benelux Autres pays HQ Chiffres d'affaires 363 678 224 345 66 191 73 142 - Marge opérationnelle 41 532 32 396 9 316 2 685 (2 865) Marge opérationnelle en % 11,4% 14,4% 14,1% 3,7% - (en milliers d'euros) 30.06.2019 France Benelux Autres pays HQ Chiffres d'affaires 318 760 203 254 58 457 57 049 - Marge opérationnelle 40 559 32 300 5 959 4 899 (2 599) Marge opérationnelle en % 12,7% 15,9% 10,2% 8,6% - 5.2 Engagements hors bilan liés aux activités opérationnelles Pays Société Nature de la Obligation garantie Échéance Montant garantie garantie en K€ Sociétés du Caution de sous- Obligations nées d'un contrat de caution et Applicable pendant toute France de garantie au profit des sous-traitants du 5 000 Groupe S30 traitance la relation contractuelle Groupe Obligations nées dans le cadre de France Telima Money Acte de l'exécution de prestations contractuelles Applicable pendant toute 750 cautionnement notamment relatives à la fourniture de la relation contractuelle Terminaux de Paiements Sociétés Obligations nées dans le cadre de Applicable pendant toute Pologne polonaises du Garantie client l'exécution de prestations contractuelles 605 la relation contractuelle Groupe S30 notamment relatives aux activités Télécom Obligations nées dans le cadre de Belgique Sociétés belges Garantie client l'exécution de prestations contractuelles Applicable pendant toute 865 du Groupe S30 notamment relatives aux activités Télécom la relation contractuelle et Energie Sociétés Obligations nées dans le cadre de Applicable pendant toute Espagne espagnoles du Garantie client l'exécution de prestations contractuelles 585 la relation contractuelle Groupe S30 notamment relatives aux activités Télécom Belgique Unit-T Garantie locative Obligations liées aux contrats de location Applicable pendant toute 193 de locaux professionnels la relation contractuelle Sociétés Garantie à Paiement de toute somme demandée par le bénéficiaire dans le cadre de son activité Applicable pendant toute France françaises du première 150 de de tous produits ou services fournis par la relation contractuelle Groupe S30 demande le biais de ses cartes pétrolières Hollande Solutions 30 Garantie locative Obligations liées aux contrats de location Applicable pendant toute 120 Netherlands des véhicules la relation contractuelle Sociétés Garantie à Paiement de toute somme demandée par le bénéficiaire dans le cadre de son activité Pologne polonaises du première 25/11/2020 100 de de tous produits ou services fournis par Groupe S30 demande le biais de ses cartes pétrolières Luxembourg Solutions 30 SE Garantie locative Obligations liées aux contrats de location Applicable pendant toute 79 de locaux professionnels la relation contractuelle Sociétés Garantie à Paiement de toute somme demandée par le bénéficiaire dans le cadre de son activité Applicable pendant toute Espagne espagnoles du première 43 de de tous produits ou services fournis par la relation contractuelle Groupe S30 demande le biais de ses cartes pétrolières Hollande Solutions 30 Garantie locative Obligations liées aux contrats de location Applicable pendant toute 24 Netherlands de locaux professionnels la relation contractuelle Telima Frepart / Obligations liées aux contrats de location Applicable pendant toute France Telima Energie Garantie locative 10 de locaux professionnels la relation contractuelle IDF 18 SOLUTIONS 30 | RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 Note 6 : Impôt sur les résultats Le Groupe calcule la charge d'impôts sur la période en utilisant le taux d'imposition qui serait applicable au revenus an- nuels totaux attendus. Les principales composantes de la charge d'impôts dans l'intervalle condensé le compte de résul- tat consolidé sont : (en milliers d'euros) 30.06.2020 30.06.2019 Impôts différés 1 702 57 3 Impôts courants (5 548) (3 509) Impôts sur les sociétés (3 846) (3 452) Note 7 : Immobilisations incorporelles et corporelles 7.1 Ventilation sectorielle des principaux actifs L'information sectorielle du Groupe Solutions 30 est basée sur les secteurs géographiques, en concordance avec les don- nées internes de gestion utilisées par le Directoire du Groupe, et conformément aux principes de la norme IFRS 8. (en milliers d'euros) 30.06.2020 France Benelux Autres Ecarts d'acquisition 55 034 25 889 28 345 800 Autres immobilisations incorporelles 128 420 40 961 49 714 37 745 Immobilisations corporelles 14 031 7 433 2 326 4 272 (en milliers d'euros) 31.12.2019 France Benelux Autres Ecarts d'acquisition 55 034 25 889 28 345 800 Autres immobilisations incorporelles 131 499 43 747 50 371 37 381 Immobilisations corporelles 13 697 7 188 2 609 3 900 7.2 Tests de dépréciation des actifs incorporels Le Groupe a effectué son test de dépréciation annuel en dé- cembre 2019 et peut l'actualiser lorsque les circonstances peuvent conduire à un risque de dépréciation. Le test de dépréciation du Groupe pour les écarts d'acquisition et les actifs incorporels est fondé sur le calcul des valeurs d'utili- té. Les principales hypothèses utilisées pour déterminer les valeurs recouvrables au niveau des différentes unités gé- nératrices de trésorerie sont explicitées dans les comptes annuels consolidés relatifs à l'exercice 2019. Au 30 juin 2020, l'évolution des taux d'actualisation est ap- proximativement de 30 points de base et n'a pas d'effet sur le résultat des tests de dépréciation réalisés par le Groupe. Le Groupe prend également en considération, parmi d'autres facteurs, la relation entre sa capitalisation bour- sière et la valeur comptable des actifs au bilan pour appré- cier le risque de dépréciation. Au 30 juin 2020, la capitalisation boursière du Groupe excède la valeur de ses actifs et le Groupe n'a identifié aucun indicateur au niveau de son activité et de ses plans d'affaires de nature à remettre en cause la valeur des écarts d'acquisition et des actifs incor- porels inscrits au bilan. Analyse de sensibilité de la valeur d'utilité des UGT aux hy- pothèses retenues Sur la base de l'analyse de sensibilité communiquée dans les états financiers consolidés du 31 décembre 2019, la mise à jour des taux d'actualisation et des taux de crois- sance à long terme n'a pas d'effet significatif sur le résultat des tests de dépréciation et donc sur les comptes consoli- dés au 30 juin 2020 pour l'ensemble des unité génératrices de trésorerie. 7.3 Acquisitions d'actifs En janvier 2020, le Groupe a acquis des actifs et des pas- sifs de la société polonaise ELMO pour un prix de 4,7 M€, spécialisée dans le secteur des télécommunications en Po- logne, afin de développer ses activités et accroitre sa cou- verture géographique dans ce pays. SOLUTIONS 30 | RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 19 Note 8 : Instruments financiers 8.1 Classification des actifs et passifs financiers Le tableau qui suit présente des informations sur les valeurs comptables des instruments financiers et les justes valeurs des instruments financiers, au 30 juin 2020. (en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019 3 valeur juste valeur valeur juste valeur comptable comptable Actifs financiers non courants 1 942 1 942 1 998 1 998 Participations dans les sociétés mises en 259 259 197 197 équivalence Clients et comptes rattachés 135 280 135 280 173 138 173 138 Actifs sur contrats 1 742 1 742 1 673 1 673 Autres créances 88 003 88 003 100 143 100 143 Trésorerie et équivalents de trésorerie 151 833 151 833 84 162 84 162 ACTIFS 379 059 379 059 361 311 361 311 Endettement 120 736 120 736 114 332 114 072 Dettes liées aux contrats de locations 57 771 57 771 61 594 61 594 Autres passifs financiers non courants 207 207 836 836 Fournisseurs 123 216 123 216 111 073 111 073 Dettes fiscales et sociales 149 032 149 032 152 271 152 271 Autres passifs courants 9 921 9 921 14 013 14 013 PASSIFS 460 883 460 883 454 119 453 859 8.2 Contreparties éventuelles et options de vente Les contreparties éventuelles (« compléments de prix ») et les options de vente sont comptabilisées dans le poste « endettement, part à court terme » de l'état de la situation financière si elles sont dues dans les 12 mois suivant la fin de l'exercice ou dans le poste « endettement, part à long terme » si elles sont dues au-delà d'une période de 12 mois. Conformément aux termes du contrat d'acquisition conclu avec les anciens propriétaires de Janssens Group, le Groupe s'était engagé à verser un complément de prix indexé sur la performance de la société acquise au cours du premier semestre 2020. Au 31 décembre 2019, les performances de Janssens Group étaient déjà intégrées dans l'estimation du complément de prix comptabilisé dans le poste « Endettement - part à court terme » de l'état de la situation financière consolidée. L'évolution de la juste valeur de la dette liées aux complé- ments de prix futures et aux options d'achat intègre donc le règlement de cette somme et est présentée dans le tableau ci-dessous : (en milliers d'euros) 31.12.2019 Paiement Ajustement de la 30.06.2020 du prix juste valeur Compléments de prix 18 946 -12 467 56 6 535 Options d'achat 8 233 0 42 8 275 TOTAL 27 179 -12 467 98 14 810 La juste valeur des options de vente et des contreparties éventuelles est établie sur la base de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs probables compte tenu des engagements contractuels pris par le Groupe (niveau 3). Les variations de la juste valeur ont été comptabilisés dans l'état du résultat global consolidé. La juste valeur au début de l'exercice a été présentée dans les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement, le solde de 98 KEUR a été présenté dans les flux de trésorerie liés aux activités opéra- tionnelles. Cette variation de la juste valeur résulte princi- palement de l'effet d'actualisation. 8.3 Endettement L'émission d'emprunts d'un montant de 18.8 M€ est prin- cipalement liée au financement de l'acquisition des actifs ELMO et au paiement du complément de prix. 20 SOLUTIONS 30 | RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 Note 9 : Trésorerie La trésorerie du groupe se présente comme suit : (en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019 Valeur mobilière de placement 1 225 1 225 Disponibilités 150 608 82 937 TOTAL 151 833 84 162 Note 10 : Informations relatives aux parties liées 3 Le tableau suivant présente le montant des transactions conclues avec des parties liées au cours des premiers semestres 2020 et 2019, ainsi que le solde des créances et dettes au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019 : Prestations de Prestations de Montants services Montants dus (en milliers d'euros) service reçues prêtés par le rendues par le par le Groupe par le Groupe Groupe Groupe Telenet 2020 38 902 - - - 2019 38 443 - - - Worldlink 2020 301 - 2 950 - 2019 - - 2 675 - Toutes les transactions réalisées avec les parties liées sont réalisées à des conditions de marché normales. Les prêts accor- dés à Worldlink sont consentis avec un taux d'intérêt fixé à euribor + 1,5%. Note 11 : Evénements significatifs postérieurs à la clôture Transfert vers le marché règlementé Euronext Paris Le Groupe a réalisé le transfert de sa cotation vers le com- partiment A du marché règlementé Euronext à Paris le 23 juillet 2020. Il a rejoint les indices SBF 120 et CAC Mid 60 en date du 18 septembre dernier. Simplification de l'organigramme juridique Le Groupe poursuit sa démarche de rationalisation de son organigramme juridique et a entamé des démarches qui de- vraient aboutir, dès le second semestre, à la réduction du nombre d'entités légales notamment en France et en Italie. SOLUTIONS 30 | RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 21 4 RAPPORT D'EXAMEN LIMITE DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES Aux Actionnaires de Solutions 30 SE 3, rue de la Reine L-2418 Luxembourg Introduction Nous avons procédé à l'examen limité des états financiers consolidés intermédiaires résumés ci-joints de Solutions 30 SE au 30 juin 2020, comprenant l'état de la situation financière consolidée intermédiaire, la variation des capitaux propres consolidés intermédiaires, le tableau consolidé intermédiaire des flux de trésorerie, l'état du résultat global consolidé intermédiaire y afférent pour la période du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020 et l'annexe contenant un résumé des princi- pales méthodes comptables et d'autres notes explicatives. Le Directoire est responsable de l'établissement et de la pré- sentation sincère de ces états financiers consolidés intermédiaires résumés conformément aux Normes Internationales d'Information Financière IAS 34 Information Financière Intermédiaire telles qu'adoptées par l'Union Européenne. Notre responsabilité consiste à émettre un rapport sur ces états financiers consolidés intermédiaires résumés basés sur notre 4 examen limité. Étendue de notre examen limité Nous avons effectué notre examen limité selon la norme internationale relative aux missions d'examen limité par le ré- viseur de la société des états financiers consolidés intermédiaires résumés (ISRE 2410). Un examen limité d'états finan- ciers consolidés intermédiaires résumés se limite à des entretiens, essentiellement avec les responsables comptables et financiers ainsi qu'à des procédures analytiques et autres procédures d'examen limité. L'étendue d'un examen limité est significativement moindre que celle d'un audit effectué conformément aux normes internationales de révision et ne nous permet pas de nous assurer que nous avons identifié toutes les anomalies significatives qui auraient pu être décelées au cours d'un audit. Nous n'avons pas effectué d'audit, et en conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit. Conclusion Sur la base de notre examen limité, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser que les états financiers consolidés intermédiaires résumés ci-joints ne sont pas présentés sincèrement, à tous les égards importants, conformé- ment aux Normes Internationales d'Information Financière IAS 34 Information Financière Intermédiaire telles qu'adoptées par l'Union Européenne. Ernst & Young Société anonyme Cabinet de révision agréé Gaël Denis Luxembourg, le 30 Septembre 2020 Attachments Original document

